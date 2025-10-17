Javier Milei publicó un nuevo mensaje en clave electoral: "No vuelvan a comerse la curva"

El jefe de Estado advirtió a su electorado de cara a las elecciones nacionales. El mensaje pone el foco en la campaña y parte de la dura derrota que sufrió el oficialismo en los comicios provinciales del 7 de septiembre.

Milei lanzó una advertencia a la militancia de cara a la recta final de la campaña.

El presidente Javier Milei compartió un mensaje en sus redes sociales en modo advertencia de cara al electorado a poco más de una semana de que se lleven adelante las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre , una parada clave para el oficialismo: "No se vuelvan a comer la curva".

Con un tono de reproche - luego del duro golpe que sufrió su fuerza política en los comicios bonaerenses de septiembre, donde quedaron 13 puntos abajo de las listas del peronismo - el Presidente se hizo eco de un mensaje del economista Agustín Etchebarne que alertó por la "campaña sucia" de la oposición.

La Libertad Avanza afronta el último tramo de la campaña electoral, luego de semanas revueltas tras el escándalo de José Luis Espert, quién debió bajarse de la candidatura por sus vínculos con Fred Manchado, el empresario denunciado por presunto narcotráfico.

A tan solo 8 días de los comicios, el oficialismo busca recuperar la agenda y fortalecer su narrativa para unas elecciones que serán claves , con el apoyo de Estados Unidos en Stand By, según el resultado que logré la fuerza violeta.

En este sentido, el Presidente se hizo eco de un mensaje del economista Etchebarne, quién calificó como "campaña sucia", las múltiples denuncias y escándalos que giraron entorno a Espert, y la negativa de la Cámara Nacional Electoral a reimprimir las boletas para incluir al nuevo candidato de LLA, Diego Santilli.

Javier Milei retoma la campaña en Tres de Febrero y el fin de semana regresa al interior del país

En este marco, Milei retomará este viernes la campaña electoral en el municipio bonaerense de Tres de Febrero, ya en su recta final de cara a las elecciones legislativas del domingo 26, luego del impasse por su visita oficial a los Estados Unidos donde se reunió con su par Donald Trump.

JAVIER MILEI EN TRES DE FEBRERO Milei dirá presente este viernes en Tres de Febrero para la recta final de la campaña. La Libertad Aavanza

En la zona más céntrica del distrito que lidera su aliado Diego Valenzuela, el Presidente encabezará durante la tarde una nueva caravana de La Libertad Avanza, como las que vino haciendo en las últimas semanas en distintas ciudades del país. Como ocurrió en las anteriores, se espera que el líder libertario se suba a la parte trasera de una camioneta, desde donde comunicará un mensaje a su militancia a través de un megáfono.

Además del mencionado Valenzuela, también dirá presente la ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional por la Ciudad, Patricia Bullrich; el primer candidato a diputados nacional por la Provincia, Santilli; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el armador Sebastián Pareja, entre otros referentes del partido violeta.