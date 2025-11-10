Conmoción en Córdoba: murió un jubilado en el Mario Alberto Kempes mientras competía en nataciónxz







El hombre de 73 años perdió la vida durante una prueba de una competencia. Una participante contó que en el lugar no se disponía de asistencia médica ni servicio de emergencia.

Un hombre falleció en una competencia de natación en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. Se investiga si había suficiente presencia médica y de cuidado en el lugar. ElMannisero.com.ar

Un hombre de 73 años murió de un infarto masivo mientras participaba de una competencia de natación. El trágico episodio ocurrió en las piletas del estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, el pasado domingo por la mañana, mientras se llevaba a cabo el Torneo Interprovincial de Natación Master y Premaster.

La víctima, un jubilado identificada como Marcelo Chiapero, era oriundo de Casilda, Santa Fe. El hombre era nadador federado con trayectoria y experiencia en torneos nacionales, reconocido por su compromiso con la disciplina. Chiapero falleció realizando una prueba una prueba de 50 metros para federados y se descompensó al terminó de una de ellas, durante la apertura de la temporada del Torneo Master. Pese a la rápida asistencia médica, falleció en el lugar.

Dudas por la atención médica y los tiempos de respuesta Desde la Federación Cordobesa de Natación (FCN) señalaron que, aunque en este tipo de competencias no es obligatorio contar con un servicio de emergencias permanente, el protocolo de emergencia se activó de inmediato y se dio aviso al personal médico. Sin embargo, testigos del hecho sostienen que no había ambulancias en el predio al momento de la descompensación, aunque esa información aún no fue confirmada oficialmente.

“Estaba del otro lado de la pileta y escuché que pedían un médico. En un principio pensé que alguien se había golpeado. No escuché que llamaran a alguien que supiera hacer RCP, solo un médico”, relató Lourdes Brousa, nadadora que participó del torneo, en diálogo con "De Una" por C5N.

La testigo agregó que la ambulancia habría demorado cerca de 30 minutos, y cuestionó la falta de personal sanitario en el lugar. Por su parte, el presidente de la FCN, Rubén Bustos, aseguró más tarde que el servicio de emergencias llegó a los 15 minutos, aunque admitió que esa espera “fue interminable”.

Las primeras pericias indican que Chiapero sufrió un infarto masivo, pero la Justicia inició una investigación para determinar las circunstancias del hecho y verificar si se cumplieron los protocolos correspondientes. El torneo, que se realizaba en la pileta olímpica Georgina Bardach del estadio Kempes, estaba dirigido a deportistas Master y Premaster de entre 20 y 75 años. Tras la confirmación del fallecimiento, la Federación suspendió la competencia y manifestó su acompañamiento a la familia del nadador.

