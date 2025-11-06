Javier Milei recuperó su imagen digital tras ocho meses en baja y alcanzó el 55% de positividad







Según una encuesta de la consultora Ad Hoc, el respaldo de Estados Unidos y el triunfo electoral impulsaron la imagen online del Presidente, que revirtió una tendencia negativa sostenida desde enero.

La imagen de Javier Milei alcanzó el 55% de positividad en octubre. E news

El presidente Javier Milei logró revertir en octubre la caída sostenida de su imagen y alcanzó un 55% de positividad en redes sociales, tras ocho meses consecutivos de descenso. De acuerdo con la consultora Ad Hoc, el impulso provino del triunfo electoral y del respaldo explícito de Estados Unidos, especialmente del presidente Donald Trump.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El informe señala que la recuperación comenzó tras la victoria electoral de fines de octubre, que reforzó la percepción de liderazgo y estabilidad política en torno al mandatario.

El dato más destacado fue que uno de cada ocho posteos sobre Milei se realizó en un idioma distinto al español, reflejo de su creciente exposición internacional.

La tendencia positiva marca un quiebre respecto de la serie descendente que se había iniciado en enero, luego de su discurso en Davos, y que se acentuó tras el escándalo por la criptomoneda $LIBRA en febrero. Desde entonces, los indicadores digitales habían permanecido en terreno negativo hasta el repunte de octubre.

Según Ad Hoc, la narrativa oficialista logró “reinstalar temas favorables” vinculados a las reformas estructurales, el respaldo internacional y la agenda económica, lo que permitió al Gobierno “recuperar el control del debate digital y neutralizar el discurso opositor”.

La imagen del peronismo El estudio también analizó el desempeño online del peronismo, que mostró un marcado deterioro luego de las elecciones del 26 de octubre. El gobernador bonaerense Axel Kicillof registró un 66% de negatividad, con una conversación dominada por “la agenda impuesta por la oposición”. Axel Kicillof La imagen de Axel Kicillof registró un 66% de negatividad. “Las comunidades peronistas se corrieron del debate digital. No hubo disputa de la agenda propia ni ajena”, indicó el informe. En tanto, se observó que las 2 millones de menciones a candidatos de Fuerza Patria no alcanzaron para superar la presencia libertaria en CABA, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos. Por el contrario, las comunidades libertarias “recuperaron el control del espacio digital”, lograron “posicionar temas positivos de su interés” y no enfrentaron resistencia significativa. Para los analistas, este escenario refleja un reposicionamiento político de Milei en redes y un retroceso del peronismo en la conversación pública online.