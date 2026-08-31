Las Leonas salieron campeonas y su capitana Majo Granatto apuntó contra Javier Milei: "Necesitamos más inversión en el deporte" + Agregar ámbito en









Majo Granatto, capitana del equipo campeón del mundo, disparó contra el Gobierno Nacional por la falta de inversión en el deporte y apoyo a los atletas argentinos.

La capitana de Las Leonas apuntó contra el Gobierno por la falta de apoyo e inversión

Las Leonas se consagraron en el Mundial de hockey sobre césped femenino, tras vencer en la final por penales a Países Bajos. De esta manera, las chicas consiguieron la tercera Copa del Mundo del seleccionado.

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A pesar del éxito deportivo conseguido, al arribar al país la capitana del equipo, María Jose Granatto, habló con los medios presentes en Ezeiza y apuntó contra el Gobierno de Javier Milei por la falta de apoyo e inversión en el deporte.

“Necesitamos mucho más inversión en el deporte. El deporte es inclusión, es derecho, es igualdad. Y creo que nosotras como equipo intentamos transmitir también esos valores. Si esto lo hicimos con lo que tenemos, imaginate con más apoyo”, aseguró Granatto, capitana de Las Leonas campeonas.

“Necesitamos mucho más inversión en el deporte. El deporte es inclusión, es derecho, es igualdad. Y creo que nosotras como equipo intentamos transmitir también esos valores. Si esto lo hicimos con lo que tenemos, imaginate con más apoyo”



Majo Granatto, capitana. pic.twitter.com/iR05ezfuUO — Marian Herrera (@marianherrrera) August 31, 2026 Por otro lado, habló del sacrificio realizado para conseguir el título: "Todos estos años de esfuerzo, años de soñarlo, muchas derrotas también. Muchas derrotas porque hubo que pasarlas para hoy poder levantarla. Y no cambio nada. Todo lo que vivimos, todo lo que trabajamos para que esto sea posible".

El recorte del Gobierno en la inversión al deporte nacional El Presupuesto 2025 presentado por el presidente Javier Milei trajo un impacto significativo en el deporte argentino, con una reducción drástica en los fondos destinados a distintas áreas del sector.

Según un informe de la consultora "Táctica, laboratorio del deporte argentino", el presupuesto asignado para la actividad deportiva sufrió una caída del 56% en términos reales en comparación con 2023, el último aprobado por el Congreso de la Nación. Esto afectó y afectará las condiciones de preparación de los atletas, ampliará la brecha con las potencias deportivas, y disminuirá las posibilidades de obtener medallas en competencias internacionales.