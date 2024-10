Javier Milei reveló que "era importante hacer el ajuste en vacaciones para que la gente no se enterara"

A continuación, en el coloquio de IDEA, explicó el contexto económico en el que asumió la presidencia: "Está claro que la situación era compleja. Cualquier error hubiera detonado una crisis de proporciones difíciles de imaginar, la pobreza se hubiera duplicado aniveles del 90% y la mitad de la población indigente. El síntoma básico se reflejaba en la tasa de inflación, si es válido o no hacer las anualizaciones es debatible. No queda ninguna duda de que si esto hubiera estallado estaríamos en una situación absolutamente distinta. Lo primero con lo que teníamos que terminar era con la inflación".

"Teníamos que lograr que los sectores más vulnerables no sintieran la fuerza del ajuste, entonces era muy importante darles contención, el problema es que no había plata, ¿de dónde íbamos a sacar los recursos?".

En otro pasaje de su exposición, el Presidente volvió a hacer referencia de su problema con las universidades: "Es mentira que quiero cerrar o privatizar", sostuvo y aseguró que "utilizaron esa campaña negativa para que no los auditen. ¿Están a favor de los chorros para que no los auditen? No van a ser privatizadas y no aranceladas. Queremos auditarlas y sin embargo tengo que seguir respondiendo por esto".

Por otro lado, hizo hincapié en las medidas adoptadas para terminar con los piquetes y recordó que "se puso una línea de denuncias para que no se dejaran chantajear y obviamente sacamos 18 mil efectivos a la calle. Belliboni amenazaba con una marcha de 50 mil. En la manifestación terminando siendo 3.000 personas y desde ahí se terminaron los piquetes en Argentina". "Hubo que bancarse las críticas. Cuando circulen tranquilamente por la calle, digan: 'Perdón Milei'", ironizó luego.

En esa línea enalteció su gestión y aseveró: "Con el programa de la motosierra nos metimos con un montón de vacas sagradas, nos metimos con todo. No es que era imposible, había que tener el coraje y lo tuvimos".