Javier Milei reveló quién será su ministro de Economía: "Le gusta la motosierra tanto como a mí"

Allí hizo mención a su ”hombre” para ocupar el Ministerio de Economía. Jugando a la incógnita, sin dar nombres, Javier Milei expresó estusiasmado: "Es un cuadro hermoso. Les puedo asegurar que el ministro de Economía de mi gabinete es híper ortodoxo. Le gusta la motosierra tanto como a mí", afirmó en consonancia con sus planes para recortar prestaciones del Estado.

Reveló además que Karina (hermana y armadora política del economista) se encontraba debatiendo con una posible Ministra de Acción Social, aunque evitó dar nombres. Ante la consulta sobre los puntos en común con referentes de JxC como Mauricio Macri y Patricia Bullrich, el diputado nacional de Libertad Avanza destacó que "si los halcones de JxC quisieran ir por una opción liberal de verdad, los recibimos con los brazos abiertos”, ya que “el enemigo común es el kirchnerismo”.

javier milei.jpg Milei vuelve a sortear su sueldo como legislador

En ese sentido, rescató a la figura del expresidente Mauricio Macri, si es que fuera nuevamente elegido como primer mandatario en 2023: "Yo no tengo nada que ofrecerle a Macri. Yo dejo abierto el espacio, si quieren venir los recibo. Pero no recibo colectivistas, me parece que es contaminar. En mi óptica el Estado es el enemigo", agregó.

Inseguridad y tenencia de armas

Sobre la portación de armas, Javier Milei argumentó que "en los Estados donde hay libre portación de armas hay menos delincuencia que en aquellos donde la gente está desarmada", aunque no brindó datos concretos. Será otro de los ejes de su gestión, asegura, combatir la delincuencia y la inseguridad.

"Los delincuentes siempre están armados. Con la prohibición, también se le prohíbe a la gente honesta defenderse de los delincuentes. Creer que el problema de la inseguridad solamente está atado a eso es una falacia", sostuvo.