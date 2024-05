Joe Biden llamó a combatir el "auge feroz del antisemitismo"

"Hemos visto un auge feroz del antisemitismo en Estados Unidos y alrededor del mundo", aseguró Biden cuando se refirió a las protestas contra las acciones militares de Israel en Gaza que tienen lugar en varios campus universitarios de Estados Unidos , algunas de ellas disueltas por la policía antidisturbios. "No hay cabida en ninguna universidad de Estados Unidos, en ningún lugar de Estados Unidos, para el antisemitismo o el discurso de odio o la violencia de cualquier tipo", enfatizó el mandatario estadounidense.

El evento en el Capitolio, organizado por el Museo Conmemorativo del Holocausto de EEUU, fue aprovechado por Biden para responder a las críticas de opositores republicanos y de su propio partido por guardar silencio en torno a las manifestaciones durante muchos días. "Yo no lo he olvidado, tampoco ustedes. No lo olvidaremos", sostuvo el mandatario a modo de respuesta. Y lamentó que demasiadas personas parecen haber olvidado que fue Hamás el que "detonó este terror" con el ataque que lanzó contra Israel el 7 de octubre.