Joe Biden, en su peor momento y el nacimiento de la "Mileinomics"

A fines de octubre de 1992, James Carville garabateó en una pizarra “La economía, estúpido”. La idea del asesor (entre otras dos: “cambio vs. más de lo mismo” - ¿le suena? -, “no olviden la salud”) era que los integrantes de la campaña presidencial de Bill Clinton no perdieran el foco.

Sin negar que esto a veces ocurre (en 1978 Ray C.Fair publicó “The Effect of Economic Events on Votes for Presidents y viene ajustando su modelo economicista -a partir del cual se desarrollaron infinidad de otros modelos- con cada elección; según la última medición ve a Biden llevándose el 51.5% del voto popular y a Trump el 48.5%), como en los casos del propio Clinton o Alberto Fernández en 2019 , esto es un fenómeno que tiende a darse más por la negativa: cuando la situación económica es muy mala o apunta a serlo, la necesidad de un cambio aumenta , aunque esto implique un riesgo.