Jorge Lanata denunció penalmente a Javier Milei por ''injurias''

El intercambio comenzó el pasado lunes, cuando Milei criticó al periodista a través de su cuenta oficial en X por sus dichos respecto a la presencia del embajador israelí en la reunión de gabinete. "Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión. Jorgito, no mientas . En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo a la reunión formal del CC. Críticas sí. Mentiras no. ¿Decir la verdad requiere sobre?", posteó el presidente.

Sin embargo, una publicación de la cuenta oficial de la Oficina del presidente confirmaba la presencia del representante de Israel en Argentina, y daba a entender lo contrario al posteo de Milei. De todas formas, el mandatario mantuvo su postura y a las pocas horas volvió a escribir ratificando sus acusaciones. "Es interesante lo que sucede cada vez que uno muestra a un periodista mintiendo", ironizó a través de su cuenta de X.

Tras las acusaciones, Lanata pidió el apoyo de sus colegas: "En este país desaparecieron 100 periodistas durante la dictadura", e hizo un llamado a la unidad para ponerle un "punto final" a sus continuas agresiones verbales contra la prensa. "Tenemos que defendernos entre nosotros, no puede ser que porque hay cierta parte a favor de Milei no los estemos defendiendo", argumentó.

La respuesta de Jorge Lanata a Javier Milei

Tras el posteo del Presidente, Lanata respondió: "No puede ser que diga lo que se le cante de cualquiera; a ver si así se acostumbra a no insultar con libertad. Él no puede hablar de sobres sin pruebas, sea el presidente de Naciones Unidas o el presidente de la Argentina. Entonces nos encontraremos en Tribunales con el Presidente y veremos si él lo puede sostener. Yo no soy larretista, pero podría serlo, me importa muy poco. Sobres no recibo y es público, hace 40 años que laburo".

"Milei piensa que si hablás sobre tal tema se instala, entonces quiere desinstalarlo de cualquier manera. Esto pasa en la historia argentina desde hace años: los políticos no saben una mierda del medio. Que haya medido en los canales a los que fue de panelista no quiere decir que sabe de medios; sabe de show. Los medios son otra cosa. Que yo diga algo no significa que se instale de inmediato, no tengo ese poder y nadie lo tiene, pero él actúa como si creyese eso", afirmó Lanata.

Y continuó: "Después se van, y el que hoy te aprieta, mañana te viene a pedir que le hagas un favor. Ellos no se dan cuenta de que los únicos que estamos todo el tiempo somos el público, los periodistas y el poder económico. Los políticos entran y salen, y mucho se van por la puerta de atrás".

"En este país desaparecieron 100 periodistas durante la dictadura. Tenemos que defendernos entre nosotros, no puede ser que porque hay cierta parte a favor de Milei no los estemos defendiendo. Salen a defender dos o tres, y los demás miran para otro lado porque o, en efecto, son ensobrados, o porque son mileístas oportunistas", sostuvo el conductor.