Jorge Macri anunció sus dos primeros funcionarios: Grindetti y Sánchez Zinny

Luego de anunciar que adelantará su asunción para el miércoles 6 de diciembre, Jorge Macri confirmó la dupla que se encargará de la Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad: Néstor Grindetti, ex intendente de Lanús y ex candidato a gobernador bonaerense, y Gabriel Sánchez Zinny, ex director general de Cultura y Educación de María Eugenia Vidal.