Jorge Macri arremetió contra los candidatos opositores y sostuvo que Santoro plantea el modelo "kirchnerista para la Ciudad"

Desde el lado opuesto a Santoro pero también desde un sector opositor se encuentra Ramiro Marra, que buscará renovar su banca en la Legislatura pero en esta oportunidad por fuera de La Libertad Avanza, partido del que fue expulsado por diferencias internas. Sobre este candidato, Jorge Macri consideró que propone "tirar soluciones mágicas" para solucionar problemas complejos y señaló que en su tiempo como legislador "no presentó un proyecto". "Si tiene buenos proyectos que puedan resolver los problemas de la basura, sería bueno que los presente. No nos olvidemos de que ésta es una elección legislativa, con lo cual lo que deberíamos estar escuchando de los candidatos es lo que nosotros hicimos esta semana, que es presentar proyectos de ley”, apuntó.

Finalmente, se refirió a Manuel Adorni, el candidato de La Libertad Avanza, partido con el que el PRO mantiene una relación tensa mientras continúan las negociaciones por una posible alianza en la Provincia. El vocero presidencial dijo semanas atrás que el espacio fundado por Mauricio Macri "está en proceso de desintegración". El gobernador porteño no dejó pasar estos dichos y los consideró "soberbios".

Mientras continúan las diferencias para definir el armado de cara a las elecciones de septiembre en la Provincia, arremetió: "Ojalá tuviera esa soberbia también para la Provincia de Buenos Aires. Si la Provincia hubiera estado gestionada durante estos 17 años con la misma transparencia, plan, método y objetivo que la Ciudad de Buenos Aires, sería otra cosa”.

Gestión en la Ciudad: Jorge Macri analizó el problema de los "trapitos" y de la gente en situación de calle

Dejando de lado los adversarios políticos de cara a las elecciones, Jorge Macri también habló de las principales problemáticas que atraviesa la ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, se refirió a los "trapitos" a quienes tildó de "extorsionadores y mafias de la calle". El alcalde porteño aseguró que "están labrando actas todo el tiempo" aunque reconoció que es "bastante frustrante".

"No los podemos detener, los metemos en un corralito y empezamos a buscar sus antecedentes, trámite que tarda bastante porque hay que consultar la base de datos, porque si le labro un acta da la vuelta a la manzana y está de nuevo apretando gente. Presentamos un proyecto de ley porque necesitamos endurecer esas penas”, adelantó adentrado en la campaña.

Otro de los puntos que marcó su gestión desde la llegada a la Ciudad es cómo tratar con la creciente cantidad de gente en situación de calle. Atribuyó esta problemática a la crisis y sostuvo que muchas de estas personas "vienen del Conurbano a buscar lo que la Provincia no les da". En ese sentido, cruzó al candidato de Es Ahora Buenos Aires y lanzó: "Sería bueno que Santoro responda como kirchnerista respecto de la responsabilidad de provincia, la provincia no cumple con una ley que obliga a ese gobierno a tener paradores o refugios. Y no tiene uno. Nosotros tenemos 47. Ahora, la ley no impide que alguien duerma en la calle. ¿Qué estamos haciendo nosotros? A las 7 de la mañana la Policía los despierta y les pide que circulen”.

En línea con este punto, agregó: “Es una contravención revolver la basura, pero ¿en serio piensa alguien que por hacerle una multa a alguien que vive en calle yo la voy a lograr cobrar? Los videos que denunciamos son en la cuadra de la Secretaría de Trabajo, están en investigación, presentamos las causas en la Justicia. Eso lo hacen a propósito, las bolsitas no saltaron solas a la vereda”.