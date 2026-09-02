Jorge Macri reunió a más de 80 intendentes en URBAN CITIES para debatir sobre IA: "Estamos frente a una revolución"

El jefe de Gobierno encabezó la apertura del primer Congreso Federal de Ciudades Inteligentes. Allí se refirió a los desafíos que presenta la inteligencia artificial en el campo laboral y educativo y llamó a encontrar un equilibrio "entre lo humano y lo tecnológico".

Con la presencia de Jorge Macri y de representantes de las provincias, municipios y empresas, la Ciudad de Buenos Aires inauguró este miércoles el primer Congreso Federal de Ciudades Inteligentes URBAN CITIES . "Estamos frente a una revolución tecnológica y nuestro desafío es que la mayoría de la sociedad esté del lado de los ganadores” , sintetizó el jefe de Gobierno.

La cita se llevó a cabo en la Usina del Arte, en el barrio de La Boca. Organizado por la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional del Gobierno porteño, el encuentro contó con invitados del campo político, académico y empresarial y abordó el desafío de los centros urbanos frente a las transformaciones que propone la innovación tecnológica.

“Todos los que estamos acá somos apasionados de la gestión cotidiana. Es algo único porque te permite trabajar grandes temas y ponerle rostro a las soluciones y a los problemas”, afirmó el mandatario porteño al iniciar el evento. Durante la jornada, los asistentes se propusieron intercambiar ideas y propuestas para abordar los desafíos actuales.

Para Macri, el mundo actual “va desapareciendo” paulatinamente y gran parte de las personas que hoy integran el ecosistema laboral a nivel global, formadas durante la era analógica, se enfrentan a los cambios bruscos que genera la era digital. “El desafío es encontrar equilibrio entre lo tecnológico, lo humano y lo vincular, que tanto están sufriendo los adolescentes. Es uno de los puntos que nos convoca este tiempo” , advirtió.

En el camino, quienes forman parte de la gestión, como el propio Macri, se encuentran ante historias cotidianas “que duelen y aprietan y de las que ninguno de nosotros puede escaparse” , dijo. “Hay cambio social y tensión” , resumió respecto de los tiempos que corren, cruzados por la irrupción de la Inteligencia Artificial en el mundo del trabajo. En ese contexto, comprender la dimensión del cambio que está en marcha es sustancial.

La revolución de la IA “impone en primer lugar temores” ante la duda sobre qué impacto tendrá sobre nuestra vida. Y, corriéndose del mundo laboral, trasladó esa inquietud a la transformación que generará en la formación educativa de los más jóvenes: “En las escuelas hay chicos estudiando para trabajos que hoy no existen”, explicó y afirmó que la adaptación a los tiempos que corren será fundamental para que la mayor parte de la ciudadanía no quede al margen de los cambios.

La IA va a plantear ganadores y perdedores, aseveró el jefe de Gobierno. El desafío, dijo, es que la mayoría de la sociedad “esté del lado de los ganadores” y que la tecnología, como herramienta, no sea un problema sino una solución “para mejorar el día a día de la gente”. "Debemos entender qué oportunidades tenemos en cada uno de los rinconesde nuestra Argentina para generar trabajo y bienestar para la gente", sintetizó.

Por ese motivo, destacó la importancia del Congreso Federal de Ciudades Inteligentes. “Salir de la caja e intercambiar experiencias es muy importante” para poder “transformar las ciudades en espacios más vivibles y amigables”, les planteó a la decena de jefes comunales que escucharon atentamente en primera fila el discurso de apertura, entre ellos el peronista Julio Alak, de La Plata, y Daniel Passerini, intendente de la ciudad de Córdoba, en una muestra de convergencia política.

Para construir “ciudades inteligentes” se necesitan “ciudadanos inteligentes”, afirmó Macri tras destacar la importancia del capital humano como el principal recurso de CABA, una jurisdicción marcada por un ecosistema de servicios que concentra buena parte del empleo y tiene una fuerte influencia sobre la actividad económica local. Dotar a las personas de las herramientas necesarias es el objetivo del Gobierno porteño para que alcancen sus objetivos.

“Necesitamos que los ciudadanos sigamos aprendiendo a lo largo de la vida”, señaló el mandatario, ya que la ciudad inteligente “no es algo que se compra”, sino que “se construye con una ciudadanía y equipos preparados” a través del acceso al conocimiento.

César "Tuta" Torres.

César Torres: "Para ser una Argentina pujante tenemos que tener ciudadanos capacitado y CABA está en ese camino"

En diálogo con Ámbito, César “Tuta” Torres, titular de la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional, consideró como “un enorme orgullo que Buenos Aires haya sido el primer escenario de este Congreso Federal", que contó con gobiernos de diferentes vertientes políticas pero bajo un objetivo común.

"Más de casi 300 gobiernos locales y 82 intendentes dejaron su municipio para venir a intercambiar experiencias, conectarnos y charlar sobre lo que pasa en toda la Argentina. Nos da una enorme satisfacción”, agregó.

El funcionario porteño destacó el apoyo de Macri para organizar la propuesta. “Estoy muy agradecido porque fue quien nos empujó para que sigamos llevando adelante este camino federal que estamos haciendo”, resaltó. Desde su conformación, URBAN CITIES recorrió ciudades de diferentes puntos del país hasta llegar a organizar este primer Congreso. Para Torres, “llegó para quedarse porque la idea es que continúe y que recorra la Argentina”.

Durante la jornada participaron una centena de expositores que debatieron sobre la transformación digital, la inteligencia artificial, la gestión basada en datos, la seguridad, la sostenibilidad, la infraestructura y las nuevas herramientas aplicadas a la gestión pública.

Entre los expositores sobresalieron el jefe de Gabinete de Ministros porteño, Gabriel Sánchez Zinny; la ministra de Educación, Mercedes Miguel; el presidente de la Fundación País Abierto y Digital, Andrés Ibarra; y el fundador y CEO de Asteroid y Grondplek & Apgreid, Mateo Salvatto.

Para Torres, no se puede hablar de ciudades inteligentes si no hablamos de ciudadanos inteligentes. “Para eso es fundamental trabajar mucho en el área educativa, sin dejar de mirar la casa de cada uno. El hogar es fundamental. El camino correcto es invertir muy fuerte en tecnología y en educación como lo estamos haciendo. Con URBAN CITIES queremos llevar esa experiencia al resto de la Argentina porque creemos que para ser un país pujante tenemos que tener ciudadanos capacitado y educados. La Ciudad está en ese camino”.

A diferencia de otras jurisdicciones del país, CABA no tiene hidrocarburos, litio o minería. Tampoco campos para sembrar y exportar granos o una industria pesada. “Lo que tenemos es un recurso humano maravilloso, con estudiantes y docentes que hay que cuidar y seguir capacitando frente al contexto actual”, agregó respecto de la incorporación progresiva y cuidada de IA en el mundo educativo, un aspecto en el que desde CABA están trabajando.

Raúl Piola, secretario de Innovación y Transformación del Estado porteño.

Raúl Piola, secretario de Innovación de CABA: "Hoy la tecnología, por la IA, ocupa un lugar que antes no tenía y hay que adaptarse"

Uno de los expositores fue el secretario de Innovación y Transformación Digital de la Ciudad, Raúl Piola. En diálogo con este medio, aseguró que un evento de la magnitud de URBAN CITIES “es muy importante porque permite generar intercambio con otras ciudades y conocer otras experiencias”.

“Hoy la tecnología ocupa un lugar que antes no tenía, entre otras cosas, por la irrupción de la IA. Eso nos obliga a adaptarnos a este nuevo contexto. El concepto de ‘ciudades inteligentes’ llegó para quedarse y estos espacios abren la posibilidad de discutir ideas y experiencias”.

Durante la jornada, el funcionario compartió panel con representantes de San Pablo, Escobar y Salta. Según consideró, la discusión sobre la innovación y el impacto de la tecnología y la IA cruza a todas las jurisdicciones y “es bastante similar”, más allá del tamaño.

“Estamos hablando de extremos de volumen de población, pero todos tenemos un nivel de responsabilidad muy importante. La tecnología es hoy en día el medio por el cual se pueden resolver problemas concretos que antes no existían”, remarcó.

En términos de desafíos, Piola marcó que, de cara al vecino, la visión del gobierno de Jorge Macri es “devolverle tiempo y hacer realmente un Estado mucho más simple y que le permita al ciudadano dedicar menos esfuerzo para resolver trámites o dudas”. BAX, la app lanzada recientemente, es un caso testigo: en dos meses ya superó los 200 mil usuarios y las 2 millones de conversaciones con IA, reveló.

En cuanto a la transformación interna, aseguró que, de cara al empleado público, será una “reconversión muy importante”. “No es simplemente tecnológica, es totalmente humana. Pasar de una persona que es 100% reactiva (a los cambios) a que entienda que está dentro de un sistema profesional que la va a impulsar hacia adelante”, dijo y explicó que es “un desafío enorme en el sector público”.

Por fuera de los cambios que generará al interior del Estado porteño, donde desde hace dos años se lleva adelante un plan para aggiornar los equipos de trabajo a los tiempos que corren que incluyó retiros voluntarios, el impacto en la actividad económica será también muy relevante.

“Estas revoluciones, como dijo Jorge Macri, traen ganadores y perdedores y redefinirán la matriz local. Si bien es difícil saber cómo va a terminar, seguro traerá cambios profundos y hay que estar preparados”, concluyó.

El evento se desarrolla en la Usina del Arte. El cierre estará a cargo del jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny. Previamente, Torres anticipó que se reunirá con los intendentes para definir los próximos pasos de URBAN CITIES y consensuarán cuál será la ciudad que albergará al segundo Congreso Federal de Ciudades Inteligentes. "Hay varias candidatas. Por la tarde llegaremos a una definición. Estamos muy contentos con el evento", cerró.