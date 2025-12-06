Los villancicos navideños de la India, al estilo Bollywood, que se hicieron virales + Seguir en









Un usuario de Tik Tok ganó popularidad en este último periodo por sus villancicos, a los que llaman "Indian Christmas Remixes".

Los villancicos de la India que se volvieron populares en Tik Tok.

La Navidad es celebrada en más de 160 países y cada uno guarda costumbres y tradiciones ligadas a la cultura que los atraviesa. A menudo, artistas y creadores de contenido ganan popularidad en esta época del año por el surgimiento de tendencias, dada la facilidad para volverse viral en las redes sociales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para la navidad del 2025, un usuario de Tik Tok se volvió bastante conocido por fusionar canciones conocidas como Jingle Bells y Last Christmas con la música india, específicamente con ritmos de la industria cinematográfica en idioma hindi, a la que llaman "Bollywood".

navidad y familia Indian Christmas Remix, los villancicos virales Los Indian Christmas Remix se volvieron una tendencia y muchos usuarios comenzaron a utilizar en la aplicación para crear contenido, pero el que originalmente dio inicio a esta novedad fue un usuario cuya identidad es aún desconocida. No obstante, su nombre es uno de los más mencionados de Tik Tok y YouTube. El tipo de contenido que se encuentra en su perfil combina humor, música y estética cinematográfica.

Consiste en fusionar canciones clásicas de navidad del occidente, la mayoría en inglés, con una estética cultural más cercana a la de India. La canción Sleigh Ride remix que fue el origen de esta nueva tendencia musical. Algunas tienen una versión en el idioma Hindi y la mayoría integran instrumentos tradicionales como el tabla y la tanpura. En otras, con percusiones y sintetizadores al estilo Bollywood.

Temas Navidad

Música

India