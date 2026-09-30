Claudia Neira: "La decisión de Jorge Macri de atarnos a las políticas de Javier Milei está llevando a la ruina a CABA"

La presidenta del bloque del PJ porteño emparentó la actualidad económica de CABA con el alineamiento del jefe de Gobierno con LLA. En diálogo con Ámbito, propuso bajar IIBB e implementar una política ofensiva de créditos para recomponer la actividad. Balance del peronismo, la estrategia local y la ampliación del espacio en 2027.

La presidenta del bloque de Fuerza Buenos Aires en la Legislatura porteña, Claudia Neira, criticó con dureza al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , y aseguró que el deterioro en la actividad económica que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires es consecuencia de su alineamiento con La Libertad Avanza . “La decisión de Jorge Macri de atarnos a las políticas de Milei está llevando a la ruina a la Ciudad”, afirmó en diálogo con Ámbito.

La legisladora evaluó el panorama económico y político del distrito más rico del país. En ese sentido, afirmó que la actividad porteña en sectores como comercio, construcción e industria se desplomó a raíz de las medidas impulsadas por el Presidente de la Nación y puso en el centro de la agenda el cierre de empresas y la caída del empleo, pero también el impacto sobre las cuentas públicas ante la caída en la recaudación de Ingresos Brutos.

"Hay que bajar Ingresos Brutos para los rubros que hoy están más golpeados" , afirmó para recomponer el entramado productivo de la Ciudad. Además, cuestionó el impacto real del RIGI en CABA y pidió al gobierno porteño impulsar "una política muy ofensiva" de créditos a través del Banco Ciudad para reactivar la economía.

La jefa del peronismo en el Palacio de la calle Perú también analizó la relación entre el PRO de Jorge Macri y La Libertad Avanza. Afirmó que el alineamiento del alcalde con los libertarios es parte de su estrategia electoral y definió al endurecimiento del discurso del oficialismo como "un show que un montón de personas de carne y hueso lo padecen".

En el marco de la entrevista, Neira hizo un repaso sobre la política nacional. Reconoció errores del gobierno del Frente de Todos ("Los niveles de inflación que teníamos eran inadmisibles") y llamó al peronismo nacional a abrir un debate sobre el programa de desarrollo del país de cara a 2027. "La discusión interna debe ser sobre modelos y no sobre poder o lugares en una lista" , afirmó. También dio su mirada sobre la relación entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner.

A nivel local, aseguró que en la Legislatura buscan sintetizar las diferentes miradas que hay en su bloque, donde conviven desde La Cámpora y el NEP hasta el Frente Renovador y el kicillofismo. Si bien afirmó que la estrategia electoral correrá por cuenta de quienes conducen el PJ porteño, ante una consulta sobre una posible alianza con Horacio Rodríguez Larreta, evitó puntualizar y se mostró abierta a ampliar el frente siempre y cuando sea sobre la base de un programa común.

Por último, brindó un pantallazo sobre la agenda de su bloque al referirse a la situación de los barrios populares, el endeudamiento de las familias, las políticas sociales, la salud mental de los jóvenes y las políticas de vivienda y seguridad, entre otros desafíos que, a su criterio, enfrenta la Ciudad de Buenos Aires.

Periodista: a casi tres años del inicio del gobierno de Jorge Macri, ¿cómo definiría su gestión?

Claudia Neira: Creo que hay dos cuestiones muy negativas del gobierno de Jorge Macri. La primera es de índole política, que es la definición de subordinarse a La Libertad Avanza para canalizar el voto libertario porteño. La segunda es que esa posición pone a la Ciudad en una situación muy difícil porque las políticas de Javier Milei están destruyendo particular y especialmente a CABA. El comercio, la construcción y la industria, en menor medida, son actividades que se derrumbaron. Todos los días cierran comercios, se perdieron miles de empleos y la recaudación cayó porque depende en gran parte de Ingresos Brutos. Una parte de ello proviene del sistema financiero.

P.: ¿Y el sector financiero logra compensar?

C.N.: Ya no. Cuando antes caía la recaudación de la construcción, del comercio, de la industria, lo que sostenía la recaudación eran los Ingresos Brutos del sistema financiero. Como acá están las casas matrices de las grandes empresas, buena parte de la recaudación venía por ese lado. Hoy ya no. En este momento, con la morosidad que hay y la falta de créditos a la inversión productiva, el sistema financiero tampoco está logrando sostener la recaudación. Vemos que la decisión de atarnos a los destinos del Gobierno nacional y a las políticas de Milei está llevando a la ruina a la Ciudad de Buenos Aires.

P.: El Gobierno porteño ve un leve repunte de la actividad para fin de año, aunque no habla de crecimiento. ¿Cree que la Ciudad está haciendo lo suficiente para favorecer esa reactivación?

C.N.: No, porque tampoco tienen un rumbo ni una mirada clara. Venimos de varios años donde el Gobierno porteño nos viene planteando, a la hora de discutir el Presupuesto, que hay una estrategia que tiene que ver con reducir la incidencia que tienen los impuestos a la actividad económica y modificar la ecuación con aquellos que recaen sobre el patrimonio. Coincidimos en que, en situaciones normales de la economía, debería haber una incidencia armónica donde pese menos lo que tributa la actividad económica que el patrimonio. Obviamente entendemos que eso también es muy dificultoso porque la clase media está muy golpeada y subirle un impuesto al patrimonio no es posible. Pero están anunciando una reducción en las patentes, que vamos a analizar, que en definitiva se contradice con lo que venían planteando ellos mismos. Van en un ida y vuelta que no se sabe muy bien cuál es la estrategia.

P.: En la Legislatura, el PRO avanzó con algunas medidas económicas en acuerdo con La Libertad Avanza, como fue la adhesión al RIGI. ¿Qué impacto cree que pueden tener en la actividad porteña?

C.N.: Es el absurdo más grande entre los absurdos. Las medidas que se tomaron este año fueron siempre traccionadas por La Libertad Avanza. El PRO y los libertarios hicieron todo un circo con el RIGI cuando todos sabíamos que no iba a haber ni una sola inversión porque es imposible. El monto es muy elevado para las actividades que podrían llegar a estar alcanzadas en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la actividad hotelera o el turismo. Consulté incluso con algunos actores del sector y todos me dijeron que de ninguna manera están evaluando inversiones de ese tamaño.

Claudia Neira conduce al bloque del peronismo, primera minoría en la Legislatura porteña. Mariano Fuchila

Claudia Neira: "Hay que bajar Ingresos Brutos para los rubros que hoy están más golpeados"

P.: El año pasado aprobó en la Legislatura la exención al IIBB para no profesionales. Ustedes planteaban una propuesta más ambiciosa: eximir del impuesto a todos los monotributistas, pero no prosperó. ¿Insistirán con ese plan?

C.N.: Seguir cobrando Ingresos Brutos a los monotributistas es una barbaridad. No a las categorías más bajas… a ninguna categoría. Quitando esa tributación le permitís a un montón de actividades que están dentro del monotributo poder tener un respiro. Si quieren que funcione la economía, que le den un poquito de respiro a aquellos que están haciendo un gran esfuerzo para seguir moviendo la rueda.

P.: El oficialismo acompañó parcialmente la rebaja de impuestos que ustedes habían propuesto, a través de Lammens, para el sector hotelero y gastronómico.

C.N.: Sí, pero lo que pedía Matías (Lammens) era mucho más ambicioso. Incluía también una reducción de Ingresos Brutos por seis meses. Nosotros queríamos darle un respiro al sector porque están muy golpeados. A su vez, proponía lo de ABL. Ellos se quedaron solo con esto último. Pero, de vuelta, no están haciendo nada para encender la economía. Así está la Ciudad. Basta caminar y hablar con cualquier vecino que tenga un comercio para ver cómo está el panorama.

P.: También se debatió el RIMI CABA para inversiones más pequeñas. LLA y el PRO argumentaron que los beneficios fiscales favorecerían la reactivación del comercio y la industria, entre otros sectores. Ustedes impulsaron una medida propia. ¿Por qué?

C.N.: No terminó siendo aprobado como lo habían planteado en su momento al inicio. También terminó siendo algo muy reducido y de maquillaje. Nosotros planteábamos básicamente que había personas que habían invertido muchísimo en una situación económica muy difícil y que, si se establecía un incentivo a nuevas inversiones, le íbamos a estar dando la espalda a los que ya invirtieron y que por ahí están cerrando o pasándola mal. Además, los íbamos a terminar de sepultar. Te pongo un ejemplo. En mi barrio se abrió una pizzería en la esquina de mi casa. Si vos incentivas que se instale otra pizzería a media cuadra y que, por el RIMI como estaba planteado, no pague absolutamente nada y la otra tenga que pagar absolutamente todo, entonces le das un certificado de defunción.

P.: ¿Y el régimen que ustedes proponían incluía a quienes ya habían invertido?

C.N.: Sí. A los dos, pero nos parecía importante apuntar a evitar que se caigan del sistema las que están pasándola mal, que incentivar nuevas inversiones de otros mismos rubros que hoy no se están pudiendo sostener. Para nosotros, el incentivo a la inversión tiene sentido respecto de actividades que hoy no están en crisis y no se están cayendo. Si hay actividades que se están cayendo, primero las tenés que sostener para que no se caigan y después decirles: “Bueno, y si invertís más, te doy un incentivo”.

P.: ¿Cómo haría para sostenerlas?

C.N.: Hay que bajar Ingresos Brutos para los rubros que hoy están más golpeados. Gastronómicos, por ejemplo. Hay que mejorar muchísimo el crédito para aquellos que producen y que generan empleo, para las pymes y mipymes. Creo que hoy debería haber una política muy ofensiva desde el Estado a través del Banco Ciudad para generar crédito, para que se puedan ampliar, tomar un nuevo empleado y sostenerse en tiempos tan difíciles.

Claudia Neira sobre la economía porteña: "Basta caminar y hablar con cualquier vecino que tenga un comercio para ver cómo está el panorama". Mariano Fuchila

Claudia Neira sobre el endeudamiento familiar en CABA: "El porteño se endeuda para comer o para pagar la luz o el gas"

P.: Me mencionaba anteriormente el tema del endeudamiento de las familias. Leandro Santoro impulsó un proyecto que tuvo réplicas en distintas provincias. ¿Es un tema central de la agenda política de la Ciudad?

C.N.: Nuestro bloque tomó el tema del endeudamiento desde el primer día. Leandro (Santoro) asumió y al día siguiente presentó un proyecto cuando nadie hablaba de endeudamiento. Surgió de caminar la calle. Él veía que ahí había un tema para abordar. Logramos aprobarlo en consenso con los diferentes bloques e incluso con el Ejecutivo. También lo trabajamos mucho con el Banco Ciudad. Si bien no es todo lo que queríamos, porque Leandro tenía una propuesta más ambiciosa, se consiguió un alivio para muchas familias.

P.: ¿Cómo funciona?

C.N.: Reduce Ingresos Brutos al 50% para las líneas de crédito que son para refinanciamiento de las deudas en aquellas instituciones del sistema financiero que se sumen al programa, bajo las condiciones que fija la ley. Para el Banco Ciudad son obligatorias y para el resto voluntarias, pero tienen que respetar las tasas, plazos, etcétera. En la Legislatura tenemos otros proyectos del diputado (Francisco) Caporiccio, (Graciana) Peñafort y de (Federico) Mochi con diferentes aristas del tema. Leandro, por ejemplo, está dando otra discusión sobre las cobranzas extrajudiciales, porque lo que ocurre es que aparecen empresas que compran la deuda y comienzan a reclamarle a toda hora a los endeudados, los persiguen y amenazan y no les dan posibilidades de refinanciar. El proyecto busca ponerles un límite y, además, propone registrar a esas empresas.

P.: ¿Cómo impacta la crisis de endeudamiento en los barrios populares?

C.N.: Es una situación límite. En esos casos la deuda no es con un banco sino mayormente con billeteras virtuales o con financieras de barrio o más pequeñas que tienen tasas altamente usurarias. Estamos trabajando ese tema con proyectos del diputado (Alejandro) Salvatierra y de la diputada (Andrea) González para ponerle un límite.

P.: ¿Por qué se endeuda el porteño?

C.N.: Se endeuda para comer o porque no podían pagar la luz o el gas. No toman un crédito para hacer una inversión, ampliar la casa o comprar una heladera. Para financiar esos pagos toman un crédito en una billetera, como Mercado Pago, y lo que inicialmente es una deuda pequeña se transforma en una bola diez veces más grande. Creemos que hay que sentarse con las empresas para solucionarlo. Hay que separar cuánto de la deuda es de capital y cuánto son intereses porque, suponiendo que el Estado en algún momento replicara lo que hicimos con el Banco Ciudad, ¿cómo se refinancia la usura? El Congreso de la Nación está trabajando distintas alternativas para poner un límite a esta actividad, que deja de ser financiera y pasa a ser usuraria.

Claudia Neira habló de la experiencia del Frente de Todos, pidió ampliar el debate en el peronismo y se refirió al modelo: "El Gobierno debe tener las cuentas fiscales ordenadas, pero con una matriz impositiva que sea justa". Mariano Fuchila

Claudia Neira sobre el debate en el peronismo nacional y su visión sobre ampliar el PJ porteño

P.: Me mencionó al Congreso de la Nación y mi pregunta es sobre la relación con el peronismo nacional. ¿Cuál es el grado de responsabilidad que le asigna a su partido por la situación económica actual?

C.N.: Soy peronista y considero que en la situación actual hay un grado de responsabilidad respecto de lo que se hizo antes en el gobierno del Frente de Todos. En términos políticos, no se pudo resolver la diferencia de miradas que había. Cuando un Presidente no tiene la conducción y esa conducción está en otro lado, eso se vuelve un problema. Pero también hubo discusiones económicas que se pagaron en la elección que, si no resolvemos, no nos van a permitir pedirles la confianza a la sociedad para un nuevo gobierno.

P.: ¿Por ejemplo?

C.N.: Que los niveles de inflación que teníamos eran inadmisible porque la gente no puede vivir todos los meses sabiendo que los precios van a subir y que su salario no le va a alcanzar. El Gobierno debe tener las cuentas fiscales ordenadas, pero con una matriz impositiva que sea justa y con justicia social, para que no se tenga que hacer un ajuste como el que hizo Milei, que recayó sobre los sectores más desfavorecidos, sobre los discapacitados, sobre los jubilados y también sobre la actividad económica, destrozando miles de empresas, miles de pymes, miles de comercios. Esa discusión no la pudimos dar en su momento. Hay que discutir sobre la eficiencia estatal, dejando en claro que el Estado es necesario. Milei ganó diciendo que venía a destruirlo porque no solo el gobierno anterior, sino los que lo precedieron, también no pudieron darle soluciones. Había y hay demandas insatisfechas en salud y educación pública, en el empleo y creo que, de acá a las próximas elecciones, es algo que tenemos que saldar con un programa claro.

P.: ¿Y cree que ese debate está sobre la mesa? La discusión entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner abre un interrogante sobre si el peronismo tiene claro el programa y si está realmente a la altura de lo que espera la sociedad.

C.N.: Tengo dudas sobre si esas discusiones tienen que ver con el modelo de país o con cuestiones de índole política. Sí creo que en el seno del peronismo hay discusiones abiertas. (Juan Manuel) Olmos ha abierto junto con otros dirigentes ámbitos de debate a nivel federal porque entendemos que hay que discutir a fondo, entre otras cosas, sobre el modelo económico. En el último encuentro del peronismo federal se debatió sobre la política agropecuaria que deberíamos tener. Hay que dar las discusiones para brindar respuestas. No alcanza con llegar con una unidad que resuelva desde lo político una lista de candidatos, pero que las medidas las decide al día siguiente. La discusión interna debe ser sobre modelos y no sobre poder o lugares en una lista.

P.: ¿En la Ciudad también están abriendo ese debate?

C.N.: En términos parlamentarios, nosotros hacemos un gran esfuerzo para sintetizar miradas dentro de un bloque en el que convivimos 20 diputados con diferentes recorridos. Hay una gran diversidad. No metemos debajo de la alfombra las diferencias. Creo que no discutir implica la paz de los cementerios. Hay diferencias, pero buscamos que las discusiones se den hacia adentro. Es un esfuerzo de todos que nos ha permitido construir una agenda parlamentaria amplia. Presidimos diversas comisiones y en todas habilitamos las discusiones y, en las que no presidimos, buscamos abrirlas, como lo que ocurrió con endeudamiento.

P.: Habla de las discusiones internas y del debate con otras fuerzas. Con Horacio Rodríguez Larreta y la UCR tienen algunos puntos de contacto. ¿Descartan una alianza con ambos espacios de cara a 2027?

C.N.: Tengo un rol que es ser presidenta de un bloque parlamentario. No defino las estrategias electorales. Ahora, en el camino que damos en la Legislatura, la apertura para poder confluir en la discusión de ideas con otros bloques siempre está. Discutimos mucho con el bloque de Confianza y Desarrollo y coincidimos en propuestas de urbanización de villas, de la misma manera que lo hemos hecho con el radicalismo. Ayer sacamos un dictamen de nuestro bloque, la UCR, Confianza y Desarrollo y la izquierda en la Comisión de Vivienda sobre la urbanización de La Carbonilla, a pesar de la posición que tenía el Ejecutivo y La Libertad Avanza. Pienso y tengo claro que hay que poder confluir en función de un programa y de ideas. De cara a la elección, si quienes definen el armado electoral consideran que esta ampliación implica confluir con otros espacios, mi mirada es que debería hacerse siempre sobre esa base.

P.: Los límites están claros…

C.N.: Por supuesto. Con los libertarios tenemos una mirada absolutamente antagónica sobre el Estado. Y respecto al PRO también: para nosotros hoy Jorge Macri es La Libertad Avanza en la Ciudad. Hace un show todos los días para demostrar que es más malo que los libertarios y lleva su discurso al límite.

La legisladora porteña se refirió a la relación entre el PRO y los libertarios en la Ciudad y sentenció: "Hoy Jorge Macri es La Libertad Avanza". Mariano Fuchila

Claudia Neira: "Jorge Macri es La Libertad Avanza en la Ciudad"

P.: ¿Habla por el endurecimiento del discurso? ¿Por el lema de Ley y Orden?

C.N.: Nosotros creemos en la ley y en el orden. En lo que no creemos es en sostener que hay un orden a costa de golpear a las personas que venden paltas en la calle. Eso es desorden. No es orden golpear a una persona que se levanta a las 6 de la mañana para ir a comprar paltas y que sus hijos ven que vuelve sin nada porque se lo secuestró la policía. Y que encima le tiene que explicar qué ocurrió a su hijo, al que lo están tentando en el barrio para ser soldadito de los narcos sin que la policía haga nada. Eso no es orden. Nosotros estamos en las antípodas de eso y de Jorge Macri.

P.: LLA y el PRO están negociando una alianza a nivel nacional y Jorge Macri da señales de querer acordar en CABA, pero los libertarios juegan su propio juego. ¿Cree que irán juntos en 2027?

C.N.: Jorge Macri se quiere parecer a La Libertad Avanza, pero en la Ciudad los libertarios tienen su propia estrategia electoral y en ese camino hay una disputa por el poder. Están dando esa discusión de índole electoral. De todas maneras, a la hora de tomar definiciones legislativas están muy cerca, no porque el PRO en su conjunto se sienta identificado con las ideas libertarias, sino porque hay una definición estratégica electoral de Jorge Macri de situarse en ese lugar.

P.: ¿La irrupción de La Libertad Avanza corrió al PRO del eje?

C.N.: Sí. Los corrió de lugar y creo que estratégicamente él decidió disputar ese lugar. Le sirve electoralmente, pero es todo un show. Un show que un montón de personas de carne y hueso lo padecen. Creo que los porteños no quieren eso. Yo espero y confío profundamente en que los porteños le pongan un límite en algún momento a esta locura.

P.: ¿Cree que en las elecciones del año que viene podrán canalizar ese descontento?

C.N.: Dependerá de la capacidad que nosotros tengamos para dialogar con los porteños y para explicar cuál es la idea que tenemos para gobernar. Queremos que la Ciudad esté ordenada y que se cumplan las leyes. ¿Qué significa? Bueno, que los comerciantes puedan trabajar y que el tipo que está haciendo una changa no sea perseguido, que la basura se recoja ordenadamente y que no sea el desastre que es la Ciudad por la mugre y las ratas que hay. Que la policía y los funcionarios de espacio público cumplan las leyes y no le peguen a la gente y que la policía se dedique a perseguir al narco en vez de a los que trabajan. No somos ni anti-seguridad ni anti-orden ni anti-ley, todo lo contrario.

P.: ¿Cuál es su desafío como jefa de la primera minoría de la Legislatura?

C.N.: A raíz de la responsabilidad que tengo, mi objetivo personal no es perseguir mi propia agenda, sino que el bloque encuentre respuestas y presente proyectos en todas las áreas. El tema del endeudamiento es un tema central, como lo es también la educación y la salud y la salud mental de los chicos y chicas, dado el índice que tenemos en la Ciudad. Es necesario regular la relación de los adolescentes con los entornos digitales. La problemática de la vivienda también es importante porque afecta a la clase media y a los sectores populares. Hay que planificar la Ciudad y para eso es necesario integrarla. Soy una de las impulsoras de que se vuelva a reunir el Consejo de Seguridad de la Ciudad porque tanto la seguridad como la justicia son temas claves. Proponemos soluciones para la inseguridad, por ejemplo, para el barrio de Constitución. Nos venden CABA como la ciudad más segura, pero nunca nos plantean la desigualdad en seguridad que hay entre las diferentes comunas.