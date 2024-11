Jorge Macri inauguró el nuevo sistema de multpago en los Subtes

El sistema multipago beneficiará a más de 700 mil pasajeros diarios que utilizan las líneas de Subte y Premetro . Permitirá que c elulares, tarjetas bancarias y otras tarjetas con tecnología de pago por cercanía (NFC) puedan emplearse para pagar con sólo apoyar en el validador de cada molinete.

"En campaña dije que en mi gestión íbamos a cambiar la forma de pago en el subte para que la SUBE no fuera la única forma . Ahora sumamos innovación y tecnología para que haya más comodidades y facilidades a la hora de viajar", sostuvo el Jefe de Gobierno al hacer el anuncio.

Subte pago.jpeg Bancos y billeteras virtuales ya ofrecen ofertas a sus usuarios. Banco Ciudad

Además, Macri detalló que el nuevo sistema de pago generará mayor competencia entre entidades privadas: "La competencia siempre genera oportunidades y ya hay ofertas y promociones de las tarjetas, bancos que te regalan viajes. Eso es muy bueno para el usuario porque hace que sea más barato viajar con sus tarjetas que con la SUBE, sin mayor subsidio y sin un mayor costo para el Estado".

Cómo funcionará el nuevo sistema de multipago

En detalle, el nuevo sistema permite al viajero abonar el boleto con tarjetas de débito o crédito (fijas) y desde las billeteras digitales de los teléfonos móviles. La tarjeta SUBE seguirá vigente igual que siempre y, por el momento, quedó en stand by el pago con QR desde billeteras virtuales. El mismo estará vigente en 81 de las 90 estaciones totales.

Este tipo de sistema ya se implementan, en la actualidad, en ciudades como Nueva York, Londres, Roma y Río de janeiro. Durante esta última semana, se llevó a cabo una prueba piloto en estaciones de la red de Subte, como Loria (Línea A), Juan Manuel de Rosas (Línea B), Retiro (Línea E), Congreso de Tucumán (Línea D) y Facultad de Derecho (Línea H).

No será necesario realizar ningún trámite para abonar a través de estos tipos de medio de pago. En las estaciones, serán algunos - no todos - los molinetes habilitados para recibir pagos desde tarjetas y aplicaciones y serán debidamente señalizados. Por su parte, la SUBE solo podrá ser usada en los molinetes comunes que no admiten multipago.

Subte Pago SIn Contacto.jpg El sistema fue puesto a prueba la última semana en diferentes estaciones de la ciudad. DD

Por otro lado, desde la administración porteña aseguraron que se podrán pagar 10 viajes por día y hasta 4 viajes por hora con la misma tarjeta. Además, solo podrá viajar un día sin fondos en su tarjeta ya que, al segundo día el sistema lo bloquea hasta que el banco informe su regularidad.

Todos los celulares requerirán contar con tecnología NFC para ser utilizados para abonar a través de ellos con las tarjetas Visa o MasterCard. También podrán ser utilizados smartwatch, siempre y cuando cuenten con esta tecnología.

¿Qué pasará con las promociones de la SUBE?

El nuevo sistema generó dudas sobre cómo serán implementados los diferentes beneficios a la hora de viajar. En detalle, habrá algunas modificaciones en las promociones en el transporte público. En este sentido, desde la administración de Jorge Macri diferenciaron lo que ocurrirá entre la tarifa escalonada por viajero frecuente y la red SUBE.

Viajero Frecuente

Con el nuevo sistema multipago, los viajeros podrán seguir accediendo a los descuentos para pasajeros frecuentes. Este programa ofrece una reducción en la tarifa a partir de los viajes 20, 30, y 40.

Sin embargo desde el Ejecutivo porteño aseguraron que la promoción solo se mantendrán si el pago se hace siempre con la misma herramienta. Es decir, se debe utilizar la misma tarjeta de crédito o débito, o la SUBE en cada uno de los viajes.

La tarifa del subte hoy es de $ 757. A partir del viaje 21 dentro del mismo mes baja a $ 605; desde el 31 a $ 529 y si se hacen 41 viajes o más cuesta $ 454.

Red SUBE

El boleto integrado - también conocido como Red SUBE-, otorga el 50% de descuento en el segundo viaje, y el 75% en el tercero, para aquellos ciudadanos que tengan que combinar distintos medios transporte en un lapso de tiempo específico. Hace algunos meses, el gobierno nacional mantuvo un conflicto con la Ciudad de Buenos Aires tras dejar de subsidiar la diferencia que se produce por esta metodología.

A partir de entonces, la administración de la Ciudad se hizo cargo de cubrir la diferencia en el subte y en las 31 línea de colectivos que le traspasó Nación. Por su parte, la Provincia no aceptó la medida y por eso lo colectivos que no entran a Capital están "desconectados" de la red.

En este sentido, continúan incluidos en este plan los trenes, los subtes y los colectivos porteños y los de jurisdicción nacional, que son los que cruzan de la Ciudad al GBA. Sin embargo, cabe destacar que para mantener el descuento del boleto integrado se debe pagar siempre con la SUBE, y no con los nuevos medios.