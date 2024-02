Jorge Macri intenta fino equilibrio en medio de la tormenta

El jefe porteño dijo que esperaba que los fondos volvieran a la Ciudad. "Nosotros tenemos un reclamo presentado. Esperamos que los recursos que son de la Ciudad vuelvan a la Ciudad porque los porteños lo merecen", remarcó Jorge Macri tras inaugurar el ciclo lectivo 2024 en el distrito.

Es decir, por un lado mantiene su reclamo en sintonía con el de sus pares provinciales pero busca Jorge Macri "bajar el tono" a la demanda. Es algo que también evaluó el PRO más cercano a Macri, que considera el conflicto desatado una "escalada innecesaria" . El viernes, el jefe de Gobierno, firmó un duro comunicado en apoyo al mandatario de Chubut. Sin embargo se desligó de un comunicado que firma en primer lugar Patricia Bullrich.

La lista de firmas es extensa pero no todas son figuras conocidas del PRO. Hasta algún larretista se habría sumado a la abundante tira de adhesiones a ese comunicado que sostiene que "el PRO no puede avalar ningún ataque a la propiedad ni dejar sin energía al país, que son caminos por los que no se sale. Así se ahuyentan inversiones, se impide la creación de empleo y se hace imposible el progreso. Que este mecanismo no institucional haya sido acogido con entusiasmo por un kirchnerismo golpista, deja en claro que el PRO no puede avalar eso".

"Nosotros no firmamos eso, es muy raro y no son dirigentes de peso los que firman", indicaron desde el entorno de Jorge Macri quien busca una pose de equilibrio entre Javier Milei y los gobernadores.

Del mismo modo sostenían que "no ha fusión" del PRO con la Libertad Avanza y que es muy difícil un acuerdo con alguien que "se pelea con todos".