CABA elimina impuestos: 140.000 contribuyentes dejarán de pagar Ingresos Brutos

El objetivo de la medida es aliviar la carga fiscal en trabajadores independientes. Fue aprobada previamente por la legislatura.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos comenzó a aplicar una reducción clave en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). La medida fue impulsada por el jefe de Gobierno Jorge Macri y apunta a aliviar la carga fiscal sobre trabajadores independientes.

La iniciativa, aprobada por la Legislatura porteña , beneficia a quienes tributan bajo el Régimen Simplificado y prestan servicios de manera autónoma. En los hechos, implica la eliminación total del impuesto para una parte importante de los contribuyentes y una reducción significativa para el resto.

En la mayoría de las categorías más bajas , el tributo fue directamente eliminado. Esto significa que miles de trabajadores que viven de su oficio, como peluqueros, mecánicos, fotógrafos, barberos, entrenadores personales o esteticistas, ya no deberán afrontar este impuesto.

En categorías intermedias, en tanto, se estableció una bonificación del 75% , lo que reduce de manera considerable el monto a pagar.

Actualmente, unos 47.000 porteños ya acceden al beneficio: 35.000 dejaron de pagar completamente el impuesto, mientras que otros 12.000 cuentan con la reducción parcial. El objetivo es extender la medida a más de 140.000 contribuyentes en total.

Uno de los aspectos destacados de la medida es que no requiere trámites adicionales. La bonificación se aplica de forma automática, siempre que el contribuyente cumpla con dos condiciones: que su actividad sea la prestación de servicios y que no registre deudas en el impuesto.

Para quienes aún no accedieron, el principal obstáculo es la situación fiscal. En esos casos, el Gobierno porteño habilitó la posibilidad de regularizar deudas mediante la moratoria vigente hasta el 30 de abril, que permite financiar pagos y acceder a descuentos.

La palabra de Jorge Macri

Al presentar la medida, Jorge Macri fue enfático en su diagnóstico: “Castigar al que produce es condenar a una sociedad al estancamiento. Y eso pasaba en esta Ciudad. Durante años, el Estado confundió su rol: en vez de impulsar al que trabaja, lo asfixió”.

“Se terminó. Eliminamos Ingresos Brutos para quienes viven de su oficio. Porque esta es la única forma de salir adelante: dejar de ponerle el pie encima al que trabaja. Esto también es ordenar”, agregó.

La eliminación parcial de Ingresos Brutos forma parte de un paquete más amplio de reformas tributarias en la Ciudad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/2044409271471763879?s=46&partner=&hide_thread=false Eliminamos Ingresos Brutos para trabajadores no profesionales. pic.twitter.com/QTsh3kelSh — Jorge Macri (@jorgemacri) April 15, 2026

Otras medidas tributarias en CABA

Entre ellas se destaca la devolución acelerada de saldos a favor, que ya benefició a 24.000 contribuyentes y permitió reintegrar más de $34 mil millones, con trámites que ahora se resuelven en apenas 96 horas.

También se amplió la exención total del ABL para jubilados y pensionados, alcanzando a más de 76.000 personas, y se habilitó la posibilidad de compensar deudas de distintos impuestos utilizando saldos a favor.

A su vez, se avanzó en la simplificación administrativa con la unificación del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos con el Monotributo nacional, lo que facilitó la gestión para más de 200.000 contribuyentes.

La medida apunta a reducir la presión fiscal sobre quienes desarrollan actividades por cuenta propia, en un contexto económico desafiante.

Con menos impuestos y menos burocracia, el Gobierno porteño busca incentivar la actividad económica y mejorar las condiciones para miles de trabajadores que sostienen su ingreso a partir de oficios y servicios.