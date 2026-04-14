La Ciudad presentó un proyecto de inclusión laboral con 37 personas con discapacidad en el Ecoparque

Los ingresantes se desempeñan en la atención al visitante del parque que recibe alrededor 2 millones de personas al año. "Este es un desafío que nos involucra a todos", señaló Jorge Macri. Actualmente, el 85% de las más de 300 mil personas con discapacidad que hay en la Ciudad están desempleadas.

El proyecto se enmarca dentro del Plan de Acción de Discapacidad que impulsa el ejecutivo porteño.

El Gobierno de la Ciudad presentó este martes un plan de inclusión laboral en el que 37 personas con discapacidad se encuentran trabajando en la atención al visitante en el Ecoparque. El objetivo del proyecto es generar oportunidades de empleo reales para un sector de la sociedad que presenta bajos niveles de acceso al mercado laboral.

El proyecto se enmarca dentro del Plan de Acción de Discapacidad que impulsa el ejecutivo porteño y tiene como disparador un crudo dato: el 85% de las más de 300 mil personas con discapacidad que hay en la Ciudad están desempleadas. Ya sea por estigma, discriminación o prejuicios, se trata de un sector al que le es difícil alcanzar un empleo.

La elección de lugar partió de otra necesidad: la falta de personal en atención al visitante dentro del Ecoparque, el espacio público más concurrido de la capital, que recibe a casi 2 millones de personas al año.

Para ello, se realizó un relevamiento del lugar, se revisó la accesibilidad del parque y se realizó la posterior selección, en un trabajo conjunto con ocho sociedades civiles especializadas en discapacidad. De allí, se convocó a los más de 100 postulantes para cubrir las 40 vacantes solicitadas. Finalmente, tras entrevistas individuales y grupales con el filtro puesto en la capacidad, quedaron 37 personas escogidas para el trabajo.

Los seleccionados realizaron una capacitación de cuatro meses dentro del marco de la Ley de Promoción del Empleo a través de Prácticas Formativas de la Ciudad , en donde recibieron una formación teórica y práctica para desempeñar sus funciones.

Las personas con discapacidad se encuentran trabajando en atención al visitante en el Ecoparque. (Foto: GCBA)

"La idea era romper el paradigma que tienen las leyes de cupo y que sean contratados por su capacidad y no por su discapacidad", señaló la vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio. Asimismo, hizo hincapié en la independencia y autonomía que el trabajo formal otorga a estas personas.

El trabajo que realizan las personas con discapacidad en el Ecoparque

Actualmente, son 37 las personas que ya se encuentran trabajando en siete postas de información distribuidas a lo largo y ancho del Ecoparque con funciones específicas, en turnos de 4 a 8 horas. Además, hay un equipo de coordinadores, compuesto por terapistas ocupacionales, psicólogos y trabajadores sociales, que brinda las herramientas y el acompañamiento que que cada uno necesita.

Octavio Orgueira, un joven de 27 años diagnosticado con trastorno afectivo bipolar, ya tenía experiencia laboral previa, trabajando en sistemas. Sin embargo, calificó este nuevo empleo como "un giro de 180°". "Es un sueño cumplido. Estoy al aire libre en contacto con la gente, y considero que soy una persona muy empática, muy humilde. Este es el trabajo idóneo", señaló.

DSC00977 Octavio Orgueira definió el trabajo como "un sueño cumplido". (Foto: GCBA)

Para Tomás Faerman (26) tampoco es el primer empleo, ya que cuenta con experiencia en el sector privado y en el Parque Sarmiento, también dentro de la órbita del Gobierno de la Ciudad. Respecto a este último trabajo, la principal diferencia que encuentra respecto al Ecoparque está en las responsabilidades que tiene que afrontar día a día.

Sumado a eso, destacó como positivo el hecho de, por momentos, estar "bajo presión". Sobre ese tema en particular. Orgueira resaltó: "Es una presión que me gusta más porque nos formaron para resolverlo y tenemos las herramientas necesarias".

La terapista ocupacional Camila Suárez, una de las coordinadoras del proyecto, destacó el programa porque "cada uno de los que llegó a esta instancia lo hizo por su capacidad". "El objetivo es acompañarlos para que puedan creer en esa capacidad y así sacar ese máximo potencial", agregó.

El Plan Integral de Discapacidad de la Ciudad

El objetivo del Gobierno porteño es que la experiencia del Ecoparque sea un punto de partida para replicar el modelo en otros espacios, incluido el sector privado.

Al respecto, el jefe de Gobierno Jorge Macri aseguró: "Buscamos más inclusión y desarrollamos un plan de Gobierno de apoyo para que puedan estudiar, trabajar, rehabilitarse. Este es un desafío que nos involucra a todos”.

JPF04216 Jorge Macri: "Este es un desafío que nos involucra a todos”. (Foto: GCBA)

La administración porteña puso el foco también en que más del 50% de las discapacidades son adquiridas a lo largo de la vida. "A veces vemos a la discapacidad como un problema de otros, como algo que nunca nos va a tocar", indicó Muzzio.

En ese sentido, el Plan Integral de Discapacidad facilita un robusto paquete de alivio fiscal, con la exención total del ABL para empresas cuya nómina esté compuesta por al menos un 50% de trabajadores con discapacidad, además de la eximición de patentes y bonificaciones en Ingresos Brutos.

Además, se creó el primer Centro de Desarrollo Laboral, una oficina 100% accesible destinada a la formación e inserción en el sector público y privado.