Licitación urgente de Defensa para el mantenimiento de la flota Pampa y Hércules

El Ministerio de Defensa activó licitaciones exprés para retomar el mantenimiento de los aviones Pampa y Hércules, tras casi un año de demoras por cambios en los criterios de contratación. La medida busca aliviar la crítica situación operativa y financiera de FAdeA antes del recambio de autoridades.

Aviones Pampa y Hércules, claves para el entrenamiento y el transporte estratégico de la Fuerza Aérea, quedaron sujetos a nuevas licitaciones de mantenimiento tras un año de demoras administrativas.

El Ministerio de Defensa , a través de la Fuerza Aérea Argentina, operador de las aeronaves, lanzó una licitación para el mantenimiento de aviones Pampa y Hércules, antes del cambio de ministros.

Los contratos de FAdeA por el upgrade de 6 aviones Pampa II a la versión III y la estandarización a Block 2, más inspecciones calendario, PDM a 2 Hércules sumado a recuperación de motores y componentes, estuvieron demorados casi un año debido a cambios en la modalidad de contratación dispuestos por Luciana Carrasco , exjefa de Unidad de Asesores del ministro.

En principio se ordenó acuerdos directos entre FAdeA y la Fuerza Aérea, en lugar de los contratos interadministrativos habituales.

Luego, una funcionaria sin experiencia, Katia Dupont , fue designada para revisar y proponer cambios en la forma de contratación con la premisa de la transparencia y apego a las normas de administración como si todo lo actuado desde el primer contrato de la versión interadministrativo hubiera estado al margen de la legalidad.

El trámite quedó en estado criogénico mientras la planta cordobesa se sumía en una crisis terminal por la falta de recursos de su principal fuente de ingresos; los contratos con la Fuerza Aérea Argentina.

Dos informes oficiales, uno del expresidente de FAdeA, Fernando Sibilla, (NO-2024-00001738-FADEA-D#FADEA) titulado: “Estado de situación económico-financiera FAdeA S.A. al cierre de 2024-Urgencias primer trimestre 2025” advertía: “Desde el inicio de nuestra gestión, a mediados de febrero de 2024, encontramos una situación inédita para la empresa: a) la virtual falta de contratos con el Ministerio de Defensa y las distintas Fuerzas Armadas, lo que redujo significativamente la actividad y las posibilidades de facturación”.

En otro párrafo, “Insistimos nuevamente en la urgente necesidad de la firma de los contratos 2025-2027, ya pre acordados con la Fuerza Aérea Argentina. Estos permitirán la facturación de las prestaciones de la empresa”, decía el texto en diciembre de 2024.

El segundo informe oficial del directorio (NO-2025-00001171-FADEA-D%FADEA) “Situación Operacional y Financiera” elevado a Defensa el 20 de octubre pasado con la firma del vicepresidente de FAdeA, Emilio Magnaghi resaltaba, “FAdeA atraviesa en la actualidad una crisis estructural sin precedentes, tanto en el plano operativo como financiero, producto directo de la falta de contratos vigentes con el ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Argentina (FAA), y de los cambios de criterio en la modalidad de contratación dispuestos por la Unidad Gabinete de Asesores”.

Licitación exprés

Ahora, en tiempo récord bajo la presión de entregar la casa en orden al recién llegado teniente general Carlos Presti se impulsaron dos licitaciones en el Portal de Compras Públicas Electrónicas COMPR.AR, otorgadas a la Fábrica Argentina de Aviones bajo la causal de “especialidad”.

Una por el Servicio de Sostenimiento y Modernización del Sistema de armas Pampa, (expediente EX-2025-128577702-APN-DCON#FAA) serían 6 aviones y otra por Servicio de Inspección PDM / ISOCRONICA para la aeronave C-130 matrícula TC-70 y matrícula TC-60 y Recuperación de capacidad operativa de Motores y Componentes, (EX-2025-128555957-APN-DCON#FAA).

La causal de “especialidad” es una contratación directa con un único oferente debido a que solo él puede prestar el servicio o proveer un bien basado en experiencia técnica o profesional muy específica.

FAdeA es el fabricante del Pampa y como Centro de Servicio Autorizado por Lockheed Martin mantiene la flota de Hércules que fueron modernizados bajo un programa que llevó adelante modificación de aviónica, sistemas auxiliares y motores, entre otros.

La premura en dar un respiro a la crítica situación de FAdeA dejó un rastro curioso, ambas licitaciones tienen un lapso muy breve de evacuar consultas y obtener la respuesta; sólo 24 horas antes de la apertura que será mañana a 09.30 para la licitación de Hércules y 10.30 para la oferta de Pampa.

El rumbo de FAdeA

Con esta gestión Petri resuelve en lo administrativo, en papeles, la emergencia financiera de la planta cordobesa, ahora toca mover la rueda de los recursos, las efectividades conducentes de la Fuerza Aérea para restablecer la actividad fabril.

El ministerio de Defensa; accionista mayoritario de FAdeA; con tres actores, el ministro Petri, el aún secretario de Política Industrial y Producción, Mario Katzenell y la saliente jefa de Unidad Asesores, Carrasco, deciden el rumbo de la planta cordobesa y se presume podría modificarse con la llegada del teniente general Presti que ya eligió a Guillermo Madero en reemplazo de Carrasco.

El otro punto a definir es la continuidad de Julio Manco, presidente de FAdeA, designado allí por Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

La Oficina Anticorrupción tiene un expediente abierto (NO-2025-147043284-APN-DNAE#OA) de investigación preliminar sobre un presunto caso de pedido de retorno a empresas privadas que involucra al staff de la planta cordobesa.

Manco dirige la empresa en modo remoto desde una oficina que se armó en el piso 13 del edificio Libertador contigua a la del secretario de Política Industrial y Producción del ministerio.

El adicional por presentismo no sería una figura que le cuadre sólo concurre un par de veces a la semana a Córdoba para reunión de directorio que lo integra Emilio Magnaghi y el brigadier Francisco Leguiza, actual comandante de Material de la Fuerza Aérea y hubo un intento fallido reciente de sumar al abogado mendocino Leonardo Salvini que quedará sin puesto tras el cierre de COVIARA.

Consultado por Ámbito, Marcelo Bertorello, secretario general del Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos STA, se mostró cauto con el efecto de las licitaciones.

“Estamos trabajando tres días a la semana cobrando el 80% del sueldo y vemos que se sigue contratando asesores de Buenos Aires con sueldos millonarios y estadía paga”, afirmó el referente gremial.

“Nos llama la atención que desde noviembre de 2024 la empresa cuenta con un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo moderno, elaborado y acordado con STA que es un sindicato de empresa con habilitación legal y los directivos obstaculizan su convalidación”. Nuestro convenio tiene premisas de mejorar la productividad, adaptar modalidades de trabajo a los desafíos del sector aeronáutico moderno, contemplar la expansión de FAdeA a tecnologías complementarias, garantía de derechos sin resignar los adquiridos por los trabajadores”, completó el dirigente.

“Hay 9 personas que fueron contratadas este año, la mayoría trabaja en Buenos Aires y con sueldos millonarios, entre ellos el nuevo gerente de Comunicaciones y otros como asesores del directorio”, afirmó.

