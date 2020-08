"Es de facho eso, Eduardo", el fuerte cruce entre Espert y Feinmann

En relación a los resultados que obtuvieron en los comicios de las últimas elecciones presidenciales, el economista aseguró: “Las ideas estaban muy bien posicionadas frente a la gente, a pesar de que la cosecha fue magra”.

Sin embargo, el periodista inmediatamente lo interrumpió: “La cosecha de votos fue horrible. Dos puntos hicieron, un desastre. Y además le permitieron al Gobierno llegar a donde está. Le hicieron el juego a Cristina (Fernández de Kirchner). Usted, Gómez Centurión y Lavagna posibilitaron que Cristina esté otra vez”.

“¿En serio decís que nosotros posibilitamos la vuelta del kirchnerismo? ¿Qué es para vos la democracia? Es de facho eso, Eduardo”, retrucó Espert.

Según explicó Feinmann, estaba haciendo un “análisis político”.

“Ese análisis político es ridículo. Absurdo”, sentenció el ex candidato a presidente, y agregó: "Que me digas que porque yo me presenté, Macri pierde y vuelve el kircherismo es un análisis ridículo. Decís que la cosecha de votos fue ridícula y al mismo tiempo me decís que por culpa de esa cosecha de votos, que fue re magra, vuelve Kirchner”.

“Ponete de acuerdo, si fue magro, nosotros no posibilitamos que vuelva el kirchnerismo. La culpa es del muy mal gobierno de Cambiemos", concluyó Espert.