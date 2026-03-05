Juan Bautista Mahiques pidió la renuncia de los titulares de varios organismos bajo la órbita de Justicia

El Ministro avanzó con uno de sus primeros movimientos al frente de la cartera y pidió que los responsables de distintas áreas pongan sus cargos a disposición, en el marco del recambio de la nueva gestión.

Juan Bautista Mahiques asumió como ministro de Justicia y dispuso cambios en organismos que dependen de la cartera.

El flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , solicitó la renuncia de los titulares de distintos organismos que dependen de su cartera , en el marco de los primeros movimientos tras asumir al frente del ministerio.

Entre las áreas alcanzadas por la medida se encuentra la Inspección General de Justicia (IGJ) , donde se pidió la salida de su titular, Daniel Vítolo. El recambio también alcanza a otros organismos bajo la órbita del ministerio, como la Unidad de Información Financiera (UIF) , la Oficina Anticorrupción (OA) , la Procuración del Tesoro y la Secretaría de Derechos Humanos .

Mahiques confirmó la decisión en declaraciones televisivas. “Hice cambios, llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos, porque llego con un equipo” , sostuvo en diálogo con A24 .

El ministro explicó que se trata de un procedimiento habitual cuando asume una nueva conducción política. “Todavía no dejaron los cargos. Se les pidió la renuncia formal, son funcionarios que pone la política o el ministro y, cuando el ministro se va, se tienen que ir” , señaló.

Juan Bautista Mahiques asumió este jueves como nuevo ministro de Justicia en un acto que se realizó este jueves al mediodía en el Salón Blanco de la Casa Rosada. El presidente Javier Milei encabezó la ceremonia que marcó el reemplazo de Mariano Cúneo Libarona y el ingreso de un nuevo funcionario al Gabinete.

La jura se concretó luego de que Mahiques mantuviera una reunión en Casa Rosada con el propio Presidente. En tanto, el miércoles el nuevo funcionario mantuvo citas con el vocero presidencial, Manuel Adorni, y la secretaria de Presidencia, Karina Milei.

El cambio se produjo tras la renuncia de Cúneo Libarona, uno de los ministros que acompañó a Milei desde el inicio de su gestión. Su salida abrió un rápido proceso de definición en el Ejecutivo, que terminó con la elección de Mahiques para encabezar la cartera de Justicia.

Participaron de la ceremonia la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem; y el ministro de Justicia saliente, Mariano Cúneo Libarona, entre otros integrantes del Poder Ejecutivo, funcionarios y familiares.