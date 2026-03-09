Oficializan las designaciones de Santiago Viola como secretario de Justicia y de Sebastián Amerio como procurador del Tesoro

Mediante decretos publicados en el Boletín Oficial, el Ejecutivo formalizó cambios en el Ministerio de Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Procuración del Tesoro, en el marco de la reestructuración impulsada por el ministro Juan Bautista Mahiques.

Santiago Viola fue designado como nuevo secretario de Justicia en reemplazo de Sebastián Amerio.

El Gobierno oficializó la designación de Santiago Viola como secretario de Justicia y nombró a Sebastián Javier Amerio como nuevo procurador del Tesoro de la Nación , en una serie de cambios dentro del área jurídica del Poder Ejecutivo.

Las modificaciones quedaron formalizadas mediante los decretos 141, 142 y 143/2026 , publicados en el Boletín Oficial y firmados por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Las normas aceptan la renuncia de Amerio al cargo de secretario de Justicia y disponen la designación de Viola en ese puesto desde el 6 de marzo .

El mismo esquema se aplicó en el Consejo de la Magistratura . A través del decreto 142/2026 , el Gobierno aceptó la renuncia de Amerio como representante del Poder Ejecutivo ante ese organismo y designó en su reemplazo a Viola .

De esta manera, el nuevo secretario de Justicia pasará también a ocupar el lugar que tenía Amerio en el órgano encargado de la selección y control de los jueces.

Amerio pasa a la Procuración del Tesoro

En paralelo, el decreto 143/2026 dispuso modificaciones en la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo que representa legalmente al Estado y asesora al Presidente en cuestiones jurídicas.

La norma aceptó la renuncia de Santiago María Castro Videla como titular del organismo y designó en su lugar a Sebastián Amerio, también con efecto desde el 6 de marzo.

santiago-viola-2197206 Viola también ocupará el lugar de Amerio en el Consejo de la Magistratura, encargado de la selección y control de jueces.

El mismo decreto establece que Castro Videla continuará dentro del organismo como subprocurador del Tesoro.

Los cambios forman parte de la reestructuración impulsada en el área tras la designación de Juan Bautista Mahiques como nuevo titular del Ministerio de Justicia, oficializada días atrás.

En ese mismo proceso se formalizó la salida del anterior ministro, Mariano Cúneo Libarona.

Quién es Santiago Viola

Según trascendió, Santiago Viola es apoderado nacional de La Libertad Avanza y trabaja desde los inicios del proyecto político con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

El abogado también se presentó en los tribunales como su defensor en una causa vinculada a un presunto espionaje contra la funcionaria.

Viola es hijo de la abogada Claudia Balbín, conocida en el ámbito judicial. En el pasado fue designado interventor del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) por el entonces juez federal Rodolfo Canicoba Corral, en el marco de la investigación contra el sindicalista Omar “Caballo” Suárez.