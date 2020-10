Denuncian penalmente a la legisladora que pidió "Falcon verde" para Grabois

De Ferrari, representante de Juntos por el Cambio en la Legislatura de Córdoba, exdiputada nacional y vicepresidenta de la UCR de esa provincia, emitió ese mensaje en un hilo por Twitter, pero luego lo borró e intentó aclarar la situación.

"Falta mucho para que aparezcan los falcon verdes (sic) para impartir la justicia a la medida ideológica de Grabois y compañía?", se preguntó la parlamentaria inicialmente a media tarde.

Y agregó: "Para que se entienda, la persecución política que están llevando adelante funcionarios y amigos del gobierno, como Grabois, tiene funciones y maneras muy tristes que ya hemos visto a lo largo de nuestra historia y que no queremos que se vuelva".

PATRICIA DE FERRARI.jpg El tweet que eliminó la legisladora de Juntos por el Cambio.

Pero horas después, y tras cosechar repudios por sus dichos, escribió en la misma red social: "Con motivo de un último tweet de una serie que publiqué, y borré al ver que era mal interpretado, quiero dejar en claro que el sentido no fue el que le atribuyen. Siempre he repudiado la dictadura, y las violaciones a los DDHH. No fue clara la redacción y pido disculpas x ello".