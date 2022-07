Duras críticas de la oposición a los dichos de Juan Grabois

Allí, el líder de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) cargó con dureza contra Alberto Fernández: "Alberto, mirá a lo que llegamos. A pedirte que no haya extrema pobreza en uno de los países más ricos del mundo. Que todo el mundo tenga arriba de la canasta alimentaria".

"¡Por qué no se dan cuenta de que no es política nada más, la puta madre! Es obvio que esto no da para más. Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina", completó luego, en el pasaje más resonante de su alocución.

"Invocación a la paz"

Uno de los primeros en expresarse fue el auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, quien pidió que los dichos de Grabois sean "repudiados por todos", mientras que les pidió a la Iglesia Argentina y al Papa Francisco "realizar una invocación por la paz y la unidad del país".

Pichetto consideró que "el Papa debe dejar de encubrir a los que alientan la violencia y expulsarlo de su gabinete papal".

"Sabemos que el Papa está más preocupado por el humanismo de Raúl Castro y ya está demostrado su desprecio por los argentinos. Nada va a aportar como mensaje dirigido a la reconciliación y a que la Argentina reconstruya la visión del trabajo", añadió el exsenador.

https://twitter.com/MiguelPichetto/status/1549897184618881025 Los que alientan la sangre en las calles de la Argentina son asesinos en potencia. Hay que cuidar a los argentinos de bien. — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) July 20, 2022

Y, en duros términos, concluyó: "Los que alientan la sangre en las calles de la Argentina son asesinos en potencia. Hay que cuidar a los argentinos de bien".

"Irresponsable"

A su turno, el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, dijo que las declaraciones del integrante del frente Patria Grande fueron "absolutamente irresponsables".

"Todos los que tenemos responsabilidades públicas debemos tener cuidado con las cosas que decimos porque alguien lo puede interpretar mal. Este país ya tuvo sangre así que le pedimos que se retracte y lo explique rápidamente, aunque no creo que suceda", sostuvo Macri.

En esa tónica, el primo del expresidente afirmó que "están jugando todo el tiempo al límite. El Gobierno nacional no puede poner a tres patitos en fila y darle un norte al país" y que "tienen que gobernar porque para eso se presentaron. Y hacerlo significa tomar decisiones, asumir costos y hoy no lo están haciendo"

"Llamados a la violencia"

Más tarde, quien se expresó a través de su cuenta de Twitter fue el diputado nacional por Avanza Libertad, José Luis Espert.

"La gente no necesita llamados encubiertos a la violencia como el tuyo. Requiere de saber que el país tiene futuro después de la crisis a la cual TU Cristina nos está llevando. Ah! Buscate un trabajo honesto en vez de lucrar con la desesperación que vive el pueblo", comentó Espert.

Por su parte, el titular de la bancada del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, aprovechó las palabras de Grabois para disparar contra el gobierno bonaerense de Axel Kicillof.

https://twitter.com/cristianritondo/status/1549848090542313476 Grabois está gritando que la situación es crítica y que están dispuestos a dejar su sangre en la calle para que no haya más hambre. ¿Te puedo preguntar dónde está @Kicillofok? https://t.co/m1O18pFdIa — Cristian Ritondo (@cristianritondo) July 20, 2022

"Grabois está gritando que la situación es crítica y que están dispuestos a dejar su sangre en la calle para que no haya más hambre. ¿Te puedo preguntar dónde está Axel Kicillof?", opinó Ritondo, compartiendo un tuit del jefe de Asesores del Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco, con críticas a la gestión cambiemita (2015-2019).

En tanto, el legislador porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, se refirió con ironía a los dichos del dirigente la UTEP. Marra compartió un fragmento del discurso y comentó: "Totalmente, Juan Grabois. Son todos unos inútiles en el Gobierno. Se tienen que ir de una vez por todas".

Después, citó la frase en la que Grabois hizo referencia a "dejar la sangre" y sentenció: "Preso lo quiero".