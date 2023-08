Juan Schiaretti felicitó a Javier Milei por los resultados en Córdoba

El candidato presidencial y gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti , habló en su búnker tras la finalización de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y reconoció a Javier Milei como el candidato más votado en esa provincia: "En el caso de nuestra provincia de Córdoba quiero felicitar a quien resultó el candidato más votado, me refiero a Javier Milei . Mis felicitaciones para él".

El cordobés señaló que "no hay dudas que en Córdoba quien obtuvo mayor cantidad de voto s es el que consiguió expresar mejor la situación de bronca que existe en la sociedad cordobesa. Fue un voto que protesta contra la actual situación del país.

Minutos antes de las declaraciones de Schiaretti, la victoria de Milei en Córdoba fue confirmada por el vicegobernador Manuel Calvo: “El resultado de nuestra mesas testigos es que Javier Milei ha sido el candidato mas votado. Es el resultado que se esperaba. Nosotros confiamos plenamente en los resultados de nuestras mesas testigos. Lo hicimos en la elección de gobernador como en la elección a intendente”.

“Nosotros teníamos la intención de seguir sumando representación legislativa. No me cabe duda que no solamente vamos a mantener sino que a sumar mayor candtidad de escaños desde nuestra provincia hacía el parlamento nacional”, agregó en relación a la performance electoral de su espacio.

Javier Milei (2).jpeg Javier Milei Ignacio Petunchi

Entusiasmo en el búnker de Milei: "Estamos recibiendo muy buenas noticias"

El precandidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y los principales dirigentes de esa fuerza esperan "muy entusiasmados" los resultados de la elección en el búnker instalado en el Hotel Libertador y afirmaron que "es un hecho electoral que se esté hablando de las ideas de la libertad".

"Estamos muy contentos y muy entusiasmados con que estemos en un hecho electoral, que estén todos ustedes acá presentes y que se esté hablando de la idea de la libertad de vuelta en la Argentina", dijo el precandidato a jefe de Gobierno porteño Ramiro Marra en declaraciones a los medios presentes en el búnker.

El búnker de LLA está ubicado en el Hotel Libertador, en Avenida Córdoba 690, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

Según informaron fuentes del partido, el precandidato presidencial almorzó en el hotel con su hermana Karina Milei y se encuentra allí desde la mañana aguardando los resultados de la elección.