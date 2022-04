Consejo: Corte desembarca el 16-A y la política se convierte en calabaza

La confusión entre deseo y análisis es el mayor obstáculo para proyectar escenarios probables. Prueba de ello es que –a una semana del plazo final fijado por el fallo que declaró inconstitucional la actual conformación de 13 miembros- continúan las especulaciones acerca de cuál será el futuro del Consejo de la Magistratura, paralizado a la espera de una nueva ley y hundido en elucubraciones y pronósticos fatídicos. Pero tal como adelantó Ámbito, no habrá sorpresa alguna: la Corte Suprema tomará control del órgano de selección y remoción de jueces a partir del 16 de abril a partir del desembarco de Horacio Rosatti en su cabecera y con la mayor parte de sus miembros nuevos designados por sus estamentos. La explicación para descartar por qué no ocurrirá nada distinto surge de una pregunta simple: si los jueces, los abogados y los académicos acataron la decisión, ¿La Corte no va a cumplir su propio fallo? La respuesta implica una rotunda confirmación de lo que sucederá. Sin embargo, esa misma línea de razonamiento implica que el Congreso –es decir, la política- sea el único que enfila hacia un incumplimiento de la sentencia del 16 de diciembre pasado por la imposibilidad de designar a sus representantes por la segunda minoría. No hay ninguna intencionalidad ni audaz jugada para bloquear a un adversario por detrás. Es la imposibilidad de abrir, siquiera, la discusión ante resultados imprevisibles que puedan rifar dos bancas por las que todos pulsean. A partir del 16-A es la política la que se convierte en calabaza.