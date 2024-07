Juegos Evita: Buenos Aires y provincias patagónicas no asistirán si el Gobierno mantiene el recorte de gastos

El Gobierno ofrece pagar sólo el 20 % de los gastos de los traslados, alojamientos y comida de los participantes de los Juegos Evita. Las provincias afirman que no pueden costear el total. Silencio de Daniel Scioli.

Buenos Aires, La Rioja y provincias patagónicas no asistirán a los Juegos Evita.

Luego de que el Gobierno decidiera un fuerte ajuste en los Juegos Deportivos Nacionales Evita , Buenos Aires y provincias patagónicas anunciaron este miércoles que, de mantenerse esta decisión, no participarán del tradicional evento deportivo por falta de recursos. La Rioja ya se había bajado.

A pesar de las quejas de las provincias, el Gobierno no modificó su oferta. Ante esta situación, los secretarios de Deportes de las provincias (La Pampa, Río Negro, Santa Cruz, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego) que conforman el Ente Patagónico Deportivo (EPADE) anunciaron la decisión "de no participar de los Juegos Nacionales Evita si no disponemos del aporte del Gobierno nacional que cubra el 100% de los traslados, alojamientos y comida, para cada una de las provincias patagónicas, para la participación en las instancias nacionales en la ciudad de Mar del Plata del 4 a 9 de noviembre, dado que el ofrecimiento que cubre, alrededor del 20% del total, es insuficiente".