Juicio por el atentado a Cristina Kirchner: testigo amenazado y pedido para eliminar un video del ataque

“Tenemos algo importante”, les advirtieron a los oficiales. Desde el teléfono de ella les mostraron el video. En ese momento, los efectivos le pidieron a la joven -de nombre Sofía- que ingresara al palier del edificio de Recoleta, donde ya estaba a resguardo Cristina. Allí fue con otra de las chicas del grupo, Martina Cángaro. A los pocos minutos Martina sale del edificio y lo llama a Cristóbal. El testigo relató cómo uno de los custodios les pidió a ambos que borraran el video, pero luego se lo volvió a enviar. “Estaba lo que entiendo ahora que es el jefe del operativo de custodia de ese momento, que aparece en los videos también, revisando el celular de Sofi y después me pregunta: '¿Vos grabaste el video?' Le digo que sí. Me dice: 'Bueno, mostranos tus últimos chats de WhatsApp'. Para ver si se lo había mandado a alguien, supongo. Se lo muestro, no se lo había mandado a nadie. Me hace mostrarle el video y me dice bueno, borralo. Yo borro el video sabiendo igual que cuando uno borra videos en el celular quedan guardados en eliminados”.

Luego de este episodio, el testigo contó que fue llevado hasta el palier del edificio junto a lo que luego serían los primeros testigos del ataque. Les tomaron los datos y a los pocos minutos, cuando la noticia de lo que había sucedido comenzó a replicarse en todos lados, el custodio regresó y les dijo que ya era un echo conocido y les volvió a enviar el video.

La presidenta del Tribunal Sabrina Namer se detuvo especialmente en este hecho y le pidió más detalles al testigo. A través de la exhibición de los videos, Cristóbal pudo identificar al custodio en cuestión. Se trata de Guillermo Federico, quien seguramente será citado a declarar en el juicio.

Amenazas

“Gordo buchón. Fijate lo que hablás cuando vas al juzgado de la vieja a hacerte el super testigo. Kircho puto. Mirá que con nosotros no se jode. Después vas a tener que andar mirando para atrás hasta cuando vayas a comprar al kiosco. Dejá de hablar que sabemos todos los lugares por donde andás. Y no te vamos a visar más. Cerrá el orto. Si Ale tiene quilombo vos vas a cagar fuego”.

El mensaje anónimo llegó vía WhatsApp al celular del Federico García el 12 de mayo a las 19:24 hs.

García es concejal del Frente de Todos en el partido de Presidente Perón y una de las personas que redujo al atacante de Cristina Kirchner. Se transformó en un testigo clave no sólo en esta causa, sino en la investigación que se abrió en el juzgado de María Servini por las irregularidades en la cadena de custodia del celular de Sabag Montiel, que derivaron en el reseteo a fábrica del aparato. Una prueba nodal que fue destruida horas después del atentado. El hombre fue testigo presencial del primer intento de apertura del teléfono del acusado en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, en Comodoro Py, la misma noche del intento de magnicidio.

En la audiencia de esta semana, García reveló que fue amenazado y que hizo la denuncia correspondiente. A pedido de la defensa de CFK, el mensaje intimidatorio fue incorporado a la causa como prueba nueva.

Receso

Si bien el Tribunal en un primer momento no iba a transmitir las declaraciones de los testigos, a pedido de la querella los jueces decidieron que todo el juicio pueda verse vía YouTube.

Con la expectativa de la declaración de Cristina, prevista para fines de agosto, el juicio entró en receso y se retomará tras la feria judicial de invierno.