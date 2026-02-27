La Legislatura de Río Negro aprobó el convenio para el proyecto Argentina GNL

Por 42 votos a favor y cuatro en contra, el parlamento ratificó el acuerdo entre la provincia, YPF y Argentina LNG. La iniciativa impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck prevé construir un gasoducto de 526 kilómetros y buques licuefactores frente a la costa rionegrina para exportar gas natural licuado de Vaca Muerta.

Avanza el plan de Río Negro para convertirse en un hub de energía.

La Legislatura de Río Negro ratificó este viernes el proyecto Argentina GNL al convalidar por mayoría el convenio firmado entre la gobernación de Alberto Weretilneck, la empresa YPF y Argentina LNG SAU . La iniciativa proyecta exportar gas natural licuado de Vaca Muerta al mercado internacional y prevé aportes económicos millonarios para la provincia.

Por 42 votos a favor y 4 en contra, el parlamento dio luz verde al acuerdo que establece beneficios fiscales con fines de avanzar en el desarrollo de un gasoducto de aproximadamente 526 kilómetros de extensión -el más grande del país- que, según estiman desde la gobernación, posicionará a la provincia como un hub exportador de energía a escala global.

“Esta ley vincula a Río Negro con YPF y el proyecto Argentina GNL. Nos permitirá generar 40.000 puestos de trabajo” , destacó Weretilneck, y agregó: “Planificamos un modelo de desarrollo que garantice oportunidades para nuestros jóvenes, comerciantes y empresarios”.

Desde la gobernación celebraron la aprobación del convenio y aseguraron que aportará "reglas claras en materia de permisos, inversión y aportes económicos para la Provincia, con foco en el empleo local, el desarrollo de proveedores rionegrinos y la infraestructura estratégica para la exportación".

Además, señalaron que otorgará "previsibilidad jurídica e institucional" a la inversión de largo plazo que permitirá consolidar a Río Negro "como puerta de salida al mundo de la energía proveniente de Vaca Muerta".

Durante la presentación del proyecto realizada a mitad de mes, el gobernador destacó que la provincia reúne condiciones estratégicas para convertirse en un punto clave para la exportación de energía, debido a su ubicación geográfica, su acceso al mar y su infraestructura logística.

“Que nosotros podamos vender al mundo el gas y el petróleo neuquino significa para nuestro país un nuevo orden económico. Río Negro es una de las provincias protagonistas de esta nueva Argentina que se está construyendo”, sostuvo el gobernador.

El proyecto se apoya en un marco normativo provincial orientado a facilitar grandes inversiones y promover el desarrollo de infraestructura vinculada a parques industriales, puertos y zonas francas.

Argentina LNG prevé una capacidad total de producción de 12 millones de toneladas por año (MTPA) de GNL. El esquema contempla la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), cada una con capacidad de 6 MTPA.

El diseño integral del proyecto incluye todas las etapas de la cadena de valor: producción en Vaca Muerta, procesamiento, transporte y exportación, con el objetivo de monetizar el potencial gasífero argentino y posicionar al país como proveedor global de GNL en el largo plazo.

Cómo será el proyecto Argentina GNL y qué infraestructura contempla

El proyecto Argentina GNL prevé la construcción de un sistema integral de transporte y procesamiento de gas destinado a la exportación.

Entre las principales obras contempladas se destacan:

Un gasoducto dedicado de 48 pulgadas y aproximadamente 526 kilómetros de extensión, que será el más grande del país

Un poliducto paralelo de la misma longitud

Una planta de fraccionamiento en tierra

Dos buques licuefactores ubicados a 7 kilómetros de la costa rionegrina

Esta infraestructura permitirá procesar el gas proveniente de Vaca Muerta y exportarlo durante todo el año en forma sostenida.

Prioridad para trabajadores y proveedores de Río Negro

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la incorporación de mecanismos para garantizar el impacto económico local. El convenio establece la prioridad para la contratación de trabajadores rionegrinos, en el marco de la Ley 5804, y promueve el desarrollo de proveedores locales mediante el régimen de compre provincial previsto en la Ley 5805.

Además, el proyecto incluye un programa de formación técnico-profesional que será implementado junto a instituciones educativas y la Fundación YPF, con el objetivo de capacitar mano de obra local y prepararla para las nuevas demandas del sector energético.