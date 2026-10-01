Caso Negreira: Real Madrid presiona a la UEFA para acelerar la investigación y el Barcelona negó movimientos

El club de Florentino Pérez presentó ante la UEFA una extensa documentación sobre los pagos del Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. El organismo europeo confirmó que incorporará los documentos a la investigación en curso. El Barça sostiene que no existe un nuevo expediente y que el procedimiento iniciado en 2023 nunca fue cerrado.

El caso Negreira realimentó la guerra entre Barcelona y Real Madrid en las voces de sus presidentes Joan Laporta y Florentino Pérez.

El caso Negreira volvió a escalar este jueves en el ámbito internacional después de que la UEFA confirmara oficialmente que recibió una importante cantidad de documentación enviada por el Real Madrid sobre los pagos realizados durante años por el FC Barcelona a José María Enríquez Negreira, quien fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación Española de Fútbol.

La respuesta del club presidido por Florentino Pérez fue inmediata. El Real Madrid reclamó a la UEFA que avance "con la máxima celeridad" hasta completar la investigación y que los organismos competentes adopten las decisiones que correspondan una vez analizadas las pruebas.

El episodio abre nuevamente un frente deportivo para el Barcelona en Europa, aunque el club catalán rechaza que exista una reapertura del expediente. En un comunicado publicado este jueves, aseguró que "este expediente no se ha reabierto, porque nunca se ha cerrado" y sostuvo que la investigación iniciada en 2023 continúa en curso.

La ofensiva del Real Madrid se inició meses atrás. En junio, el club comunicó que había remitido a la UEFA un dossier relacionado con el caso y pidió que se adoptaran medidas disciplinarias contra el Barcelona. Florentino Pérez había adelantado públicamente que el informe reunía alrededor de 500 páginas , mientras que distintas informaciones posteriores situaron el volumen total de documentación entregada por el club blanco en decenas de miles de folios y documentos.

La UEFA confirmó ahora que recibió esa documentación y que sus inspectores de Ética y Disciplina la analizarán dentro de la investigación que ya estaba abierta sobre el caso. Es decir, el organismo europeo no se limitó a recibir formalmente el material: anunció que será incorporado al proceso de revisión que lleva adelante.

En su comunicado, el Real Madrid sostuvo que los documentos presentados contienen "abundante documentación y evidencias" sobre hechos que, según la posición del club, afectan directamente la integridad de las competiciones y la confianza en el sistema arbitral.

Por eso reclamó que la investigación avance "con la máxima celeridad" y que las autoridades competentes adopten las decisiones que correspondan en función de los hechos que finalmente sean acreditados. El club también aseguró que continuará colaborando con la UEFA.

¿Qué investiga el caso Negreira?

El origen de la causa está en los pagos que el Barcelona realizó durante años a sociedades vinculadas a José María Enríquez Negreira, exárbitro y vicepresidente del CTA entre 1994 y 2018.

Según la investigación de la Fiscalía, los pagos investigados alcanzaron u$s8,2 millones durante el período analizado entre 2001 y 2018. La Fiscalía sostuvo que existían indicios que debían ser investigados para determinar cuál era la finalidad real de esos pagos.

El Barcelona, por su parte, defendió históricamente que el dinero correspondía a informes y asesoramiento técnico sobre árbitros, y niega haber pagado para obtener favores arbitrales o alterar resultados. Esa es una de las cuestiones centrales que deberá determinar la investigación judicial.

La causa se inició formalmente después de que la Fiscalía presentara su denuncia en 2023. El FC Barcelona quedó incorporado al procedimiento como persona jurídica y también fueron investigados los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, además de los exdirectivos Òscar Grau y Albert Soler y Javier Enríquez Romero, hijo de Negreira.

Uno de los puntos importantes para entender el escenario actual es que no existe una sentencia firme que haya determinado que el Barcelona manipuló partidos o resultados arbitrales. La investigación judicial continúa y las acusaciones deberán ser acreditadas dentro del proceso.

Además, la causa sufrió modificaciones jurídicas. En 2024, la Audiencia Provincial de Barcelona dejó sin efecto la investigación por cohecho al considerar que Negreira no tenía la condición de funcionario público necesaria para ese delito. La investigación continuó por otras figuras relacionadas con la corrupción en el ámbito deportivo.

En 2026, el procedimiento incorporó nueva documentación. En julio, la Audiencia de Barcelona dio parcialmente la razón al Real Madrid y ordenó que el Barcelona aportara determinada documentación económica. También permitió incorporar a la causa 623 informes, 43 CD y 47 sobres relacionados con trabajos realizados por Negreira y su hijo.

El tribunal, sin embargo, rechazó otras solicitudes del Real Madrid vinculadas a documentación interna del Barcelona, al considerar que no se puede obligar a un investigado a aportar elementos que puedan contribuir a su propia persecución penal.

El Barcelona: "Nunca se ha cerrado"

La respuesta del Barcelona buscó bajar el impacto de las informaciones que hablaban de una "reapertura" del expediente.

El club explicó que la UEFA abrió su procedimiento en 2023, cuando designó a dos investigadores, y que desde entonces el Barcelona atendió los requerimientos recibidos. Según la entidad, la comunicación de este jueves únicamente confirma que los investigadores recibieron documentación adicional enviada por el Real Madrid.

"Este expediente no se ha reabierto, porque nunca se ha cerrado", sostuvo el Barcelona.

La institución también remarcó que la UEFA no le había realizado, hasta ese momento, un nuevo requerimiento ni le había trasladado formalmente la denuncia presentada por el Real Madrid. El club afirmó que responderá cuando corresponda y que continuará colaborando con los organismos competentes.

Otro argumento del Barcelona es que, desde el comienzo de la investigación, continuó obteniendo la licencia UEFA y participando de las competiciones europeas sin reparos, una circunstancia que utiliza para contextualizar el estado del procedimiento.

El caso tiene actualmente dos dimensiones diferentes. Por un lado está la investigación judicial en España, que busca determinar si los pagos realizados por el Barcelona constituyeron delitos y cuál fue su finalidad.

Por otro, se encuentra la vía disciplinaria de la UEFA, que puede analizar la cuestión desde la perspectiva de sus propios reglamentos y competencias.

Real Madrid volvió al ataque en relación al caso Negreira y Barcelona salió a defenderse. X

Esta segunda vía es especialmente relevante para el Barcelona porque UEFA ya había manifestado en 2023 que el asunto podía tener consecuencias en el ámbito europeo, mientras que determinadas responsabilidades deportivas en España están condicionadas por los plazos de prescripción.

El organismo europeo analiza ahora la documentación entregada por el Real Madrid a través de sus inspectores de Ética y Disciplina.

La disputa también alcanzó directamente a los presidentes de ambos clubes. Florentino Pérez convirtió el caso Negreira en uno de los principales argumentos institucionales del Real Madrid contra el Barcelona y reclamó que se esclarezca si los pagos tuvieron algún impacto sobre la competición.

Joan Laporta, en cambio, defendió públicamente la actuación histórica del Barcelona y rechazó las acusaciones del Real Madrid. El conflicto llegó incluso al terreno judicial: el Barcelona promovió una instancia de conciliación contra Florentino Pérez por declaraciones relacionadas con el caso. El encuentro fue fijado para el 25 de noviembre de 2026.

Así, el expediente ya no se limita a la investigación de los pagos a Negreira. Se convirtió además en un enfrentamiento institucional entre los dos principales clubes del fútbol español.

Qué puede pasar ahora

La UEFA deberá analizar el material presentado por el Real Madrid y determinar si contiene elementos suficientes para avanzar dentro del procedimiento disciplinario. La documentación será estudiada por los investigadores encargados del caso y, posteriormente, serán los órganos competentes los que deberán decidir si corresponde adoptar alguna medida.

Mientras tanto, el proceso judicial español sigue siendo determinante para establecer qué ocurrió con los pagos y cuál fue su finalidad.

El Barcelona insiste en que se trató de servicios de asesoramiento arbitral y niega cualquier intento de influir en los árbitros. El Real Madrid sostiene que la documentación presentada aporta elementos que deben ser investigados por su posible impacto sobre la integridad de la competición. Hasta que las autoridades competentes determinen los hechos, ambas posiciones forman parte de un procedimiento que todavía no tiene una resolución definitiva.

El nuevo capítulo abierto este 1 de octubre deja, por lo tanto, al caso Negreira nuevamente en el centro del fútbol europeo: la UEFA mantiene la investigación en curso, el Real Madrid exige acelerar los tiempos y el Barcelona sostiene que no existe una reapertura porque el expediente iniciado en 2023 nunca estuvo cerrado.