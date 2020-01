Corte también dilató fallo en la causa de lavado de Nisman

La vocalía de Elena Highton de Nolasco solicitó el martes pasado, en plena feria judicial, que la secretaría penal de la Corte le remita uno de los planteos en la causa que involucra a Nisman, a su hermana Sandra, a su madre y al informático Diego Lagomarsino. Pero es una continuidad de la saga que comenzó cuando escalaron a la Corte los incidentes planteados en la causa por lavado, que se inició poco después de la investigación por su muerte y estuvo siempre radicada en la Justicia federal. Los incidentes, llegaron al máximo Tribunal en abril de 2017. Para entonces ya había ingresado el informe de la FINCEN, de Estados Unidos, reportando movimientos sospechosos en una cuenta del Merrill Lynch donde Nisman aparecía como apoderado, y pese a ser una Persona Políticamente Expuesta -PEP, en la jerga-, solo había consignado que era abogado.

Las autoridades norteamericanas denunciaban movimientos sospechosos, pero las defensas intentaron que no se use el documento por ser “con fines de inteligencia”. Fracasaron ante el juez Rodolfo Canicoba Corral, que luego perdió la causa, ante la Cámara y en Casación. Por eso recurrieron a la Corte. También buscaban anular el llamado a indagatoria para todos los familiares de Nisman, solicitado por el fiscal original Juan Pedro Zoni. Argumentaron que era miembro de Justicia Legítima y que había sido trasladado a esa fiscalía por Alejandra Gils Carbó siendo que no había concursado para ese cargo, sino para una fiscalía en Santiago del Estero.

En mayo de 2017, la Corte ya tenía elaborados una serie de “proyectos” para los ministros en la secretaría penal. Es una suerte de “guía” para los jueces del máximo Tribunal que pueden o no considerarlos cuando los trabajan en sus vocalías. En los tres, la secretaría penal apuntaba que no debían considerarse los planteos por no estar dirigidos contra una sentencia firme. Se recomendaba la desestimación, lo que se llama un “280”. En otro caso, señalaron que no se cumplían ni siquiera los requisitos formales de presentación del “recurso de queja” por no haber adjuntado las copias de la resolución de Casación. En mayo de ese mismo año comienzan a circular por los despachos. El primero que lo recibe es Juan Carlos Maqueda. Tiempo después su vocalía pasó a la de Highton de Nolasco y luego a la de Ricardo Lorenzetti para volver alternativamente a la secretaría penal y otra vez a las vocalías. Ninguno de los últimos en llegar al Tribunal, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti tuvieron contacto con el caso, todavía.

Uno de los jueces hasta llegó a hacer un borrador recomendando que se le haga lugar a los planteos de la madre de Nisman en lo que concernía a Zoni por considerar irregular su designación y le encomendaba a Casación que revise su fallo. Esa situación cambió a abril de 2018 cuando Zoni debió abandonar el edificio a instancias del procurador Eduardo Casal. Como todo borrador no tiene valor hasta tanto se plasme la firma del ministro en un fallo concreto, y su opinión puede variar, sobre todo cuando la situación ya ofrecía un cambio absoluto.

Sin quitarle responsabilidad a Bonadio, desde Comodoro Py apuntaron a la ausencia de directriz en materia penal que ofrece como flanco la Corte, sin un especialista en la materia y siendo uno de los problemas principales que tuvo la Justicia en los últimos años. En síntesis, pasaron casi tres años sin que tampoco la Corte despejara el camino para que la causa tuviera en primera instancia un desarrollo normal, algo que de todas maneras no ocurrió.

El minué respecto de la indefinición en la que navega el expediente Nisman en cuanto al posible lavado de dinero constituye una pista inexplorada. Y es una muestra gratis del tironeo político al que quedó sometido todo el caso, que se encamina a su quinto aniversario sin una sola definición judicial concreta y sólida ni de las causas de su muerte, ni de su denuncia, ni del entramado financiero que lo rodeaba mientras investigaba el atentado a la AMIA.