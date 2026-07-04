En Misiones, Karina puso la mira en 2027 y llamó a trabajar por la reelección

La secretaria general de la Presidencia encabezó en Posadas el lanzamiento de la Escuela de Dirigentes. Allí, aseguró que su principal objetivo es lograr un nuevo mandato de Javier Milei en 2027.

La secretaria general de la Presidencia y titular nacional de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei , visitó este sábado la provincia de Misiones para encabezar el lanzamiento de la Escuela de Dirigentes del espacio político. Durante el acto, realizado en Posadas , sostuvo que el principal desafío del oficialismo es construir el camino para que Javier Milei obtenga la reelección presidencial en 2027 .

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La actividad se desarrolló en el Hotel Julio César y contó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados , Martín Menem ; el diputado Diego Hartfield ; el titular de LLA Misiones , Adrián Núñez ; la diputada nacional Maura Gruber y dirigentes, referentes y militantes de distintos puntos de la provincia.

Durante su discurso, Karina Milei destacó el crecimiento legislativo que obtuvo el oficialismo tras las últimas elecciones y agradeció el respaldo de los simpatizantes del espacio.

“Hemos venido muchas veces a contarles nuestras ideas, a pedirles el apoyo y el voto. Les decíamos que necesitábamos tener más gente en el Congreso . Y ese esfuerzo se materializó en las elecciones del año pasado. Por eso, principalmente, gracias por tanto apoyo”, expresó.

Luego dejó en claro cuál es la meta política que se fijó para los próximos años. “Mi gran objetivo es que el presidente Javier Gerardo Milei, mi hermano, sea reelecto en 2027” , subrayó.

Karina Milei apunta a la reelección de su hermano Javier. Harold Cunningham/World Economic / DPA

La dirigente libertaria afirmó que la capacitación política será uno de los pilares del desarrollo del partido y marcó diferencias con los espacios tradicionales. “Nosotros nos diferenciamos de la política tradicional, no actuamos como manada. Hay que formarse para entender las ideas de la libertad y llevar el mensaje del modelo del presidente Milei”.

Las declaraciones llegaron en medio de las diferencias internas que atravesó el Gobierno tras la salida de Manuel Adorni, exjefe de Gabinete investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La estrategia territorial de La Libertad Avanza

El lanzamiento de la Escuela de Dirigentes se enmarcó en la estrategia de expansión que La Libertad Avanza impulsa en las 24 provincias, con el objetivo de fortalecer su estructura política de cara al próximo calendario electoral.

“Estamos poniendo en marcha esta escuela en muchas provincias para llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina y seguir llenando todo el país de violeta”, resaltó Karina Milei.

Antes del acto principal, la secretaria general mantuvo una reunión con dirigentes locales para avanzar en la organización partidaria, fomentar nuevos liderazgos y consolidar el crecimiento del espacio en territorio misionero.

El mensaje de LLA para disputar el poder en Misiones

Durante la actividad también tomó la palabra Adrián Núñez, quien dejó entrever la intención de La Libertad Avanza de competir con fuerza por la gobernación de Misiones en 2027, provincia actualmente administrada por Hugo Passalacqua, integrante del Frente Renovador por la Concordia, espacio liderado por Carlos Rovira.

“Representamos ideas y valores completamente distintos de quienes gobiernan la provincia”, afirmó el legislador provincial. “Hagámonos cargo del destino de Misiones. Para eso hay que prepararse para los nuevos desafíos que vienen por delante”, agregó.

Sus declaraciones cobraron especial relevancia mientras el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene conversaciones con sectores de la oposición para avanzar en una reforma electoral que podría habilitar listas colectoras para acompañar una eventual candidatura presidencial de Javier Milei, una posibilidad que, por el momento, no parecería contemplar el escenario político misionero.