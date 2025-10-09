Kristalina Georgieva celebró el salvataje de EEUU y reiteró el apoyo del FMI: "Excelentes noticias"







Lo hizo a través de sus redes sociales. El secretario del Tesoro había anunciado que el Tesoro de EEUU vendió dólares en el mercado y confirmó el swap por u$s20.000 millones.

La directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, celebró este jueves el salvataje de EEUU y reiteró el apoyo del FMI al "sólido programa económico del país". La funcionaria calificó como "excelentes noticias" el anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Georgieva compartió el posteo en X de Bessent donde anuncia los detalles del salvataje y afirmó que son "Excelentes noticias sobre su potente acción para Argentina". Días atrás había anunciado que se había reunido con el funcionario estadounidense para discutir sobre las posibles acciones sobre situación argentina.

Además reiteró el apoyo del organismo internacional que dirige al programa del gobierno de Javier Milei, a quién asiste por segunda vez en lo que va del año. "El FMI apoya plenamente el sólido programa económico del país, basado en la disciplina fiscal y un sólido régimen cambiario para facilitar la acumulación de reservas", afirmó.

El salvataje de EEUU Tras un largo hermetismo y en el final del viaje del ministro de Economía Luis Caputo, a Washington, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, anunció este jueves que intervino en el mercado cambiario con la "compra de pesos", lo que confirmó fuertes rumores que indicaban que, a través de un banco internacional, el gigante del norte vendió dólares en la rueda local. Además comunicó que cerró el acuerdo de swap de divisas por u$s20.000 millones con el Banco Central argentino y ratificó el esquema de bandas para la flotación del dólar. Como efecto del anuncio, las acciones argentinas volaron hasta 27%, los bonos soberanos escalaron hasta 8,4%, mientras que los dólares financieron se hundieron hasta 5,8% (MEP cerró en $1.440 y CCL, en $1.453).

"Hoy compramos directamente pesos argentinos", escribió en la red social "X", el secretario del Tesoro de EEUU. A su vez, indicó que su Gobierno cerró "un acuerdo de swap de divisas por u$s20.000 millones con el Banco Central de Argentina". Pero los anuncios no terminaron ahí. También dijo que el esquema de bandas del dólar "sigue siendo adecuado para su propósito" ante las dudas que sobrevolaban en el mercado de que la política cambiaria sería modificada tras las elecciones de medio término del 26 de octubre. En esta jornada, en la que el Tesoro local se había quedado prácticamente sin dólares para sostener el tipo de cambio dentro de la banda -le quedaban unos u$s353 millones dentro de sus arcas en el BCRA-, apareció a media rueda "oferta privada" que hizo caer al dólar mayorista desde los $1.470 hasta los $1.420. Lo que sucedió fue que, a partir del mediodía, EEUU a través del Banco Santander intervino en el mercado oficial comprando pesos, según confirmaron a Ámbito desde la entidad financiera.