La Cámara Federal rechazó apelación de la defensa de Alberto Fernández y quedó confirmado el fiscal

Tras la decisión de la Cámara Federal, finalmente Ramiro González continuará al frente de la investigación por la denuncia de la ex primera dama, Fabiola Yañez. El juez de la causa, Julián Ercolini, deberá definir si acepta el llamado a indagatoria del expresidente.

La Cámara Federal porteña rechazó, por mal concedida, una apelación del expresidente Alberto Fernández contra la decisión de confirmar al fiscal Ramiro González al frente de la investigación por violencia de género contra la ex primera dama, Fabiola Yañez. La decisión fue firmada por el juez de la sala II del tribunal de apelaciones, Eduardo Farah .

Tras esto, ahora el juez del caso, Julián Erconlini , tendrá que definir si hace lugar o no al pedido del fiscal para citar a Fernández a declaración indagatoria. Al expresidente podría corresponderle una pena de hasta 18 años de prisión .

ramiro-gonzalez-GQJWBNQRRNGB3LTPFZ4INNKKEE.avif Ramiro González continuará al frente de la investigación por el caso de violencia de género contra Fabiola Yañez. Fiscales.gob.ar

En detalle, Farah entendió que el recurso de amparo fue "mal concedido" debido a que "por regla, la resolución del juez que rechaza la recusación del fiscal no resulta recurrible". En ese sentido, la resolución agrega: "Tal extremo veda el acceso a la instancia de apelación, siempre que no se pruebe ningún supuesto de excepción que autorice a apartarse de ese principio. Aquí no concurre alguna de esas últimas circunstancias".