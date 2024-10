El pedido de Alberto Fernández a Fabiola Yañez por su hijo: quiere que regrese al país

La ex primera dama le reclama al expresidente que solvente la vida de su hijo en Madrid.

El martes próximo se realizará una nueva audiencia en el marco de la mediación civil que reclama la ex primera dama, Fabiola Yañez, contra el ex presidente Alberto Fernández , por la cuota alimentaria. Bajo esa línea, el político le solicitó a su expareja que vuelva a la Argentina para poder ejercer una ''tenencia compartida'' del hijo que tuvieron.

A las audiencias en el juzgado civil a cargo de Raúl Montesano concurren las mismas letradas que actúan en la causa penal abierta por supuesta violencia de género contra el ex presidente en los tribunales federales de Retiro: Marina Gallego, por Yañez, y Silvina Carreira, por Fernández

En el fuero penal el ex mandatario está imputado por presuntas "lesiones leves y graves, doblemente agravado por el vínculo, abuso de poder, de autoridad y amenazas coactivas", este último delito en relación a que en mensajes entregados por Yañez al fiscal federal Ramiro González hay menciones de Fernández a la posibilidad de solventar todos sus gastos si evitaba realizar la denuncia por violencia de género.

Declaró la exniñera del hijo de Alberto Fernández y Fabiola Yañez: "La ví alcoholizada varias veces"

Noelia Del Valle, la exniñera de Francisco el hijo de Fabiola Yañez y Alberto Fernández, declaró este martes en la causa por violencia de género contra el expresidente. Fue citada por el fiscal Ramiro González a pedido de la defensa.

En su testimonio, Del Valle aseguró que vio a Yañez "alcoholizada varias veces" y que una grabación con agresiones del expresidente estaba "hecha con inteligencia artificial".

“Hoy la Inteligencia Artificial es enorme, te podría decir que es la voz de Alberto pero no lo puedo asegurar. No presencié nunca un tipo de discusión como la del audio”, declaró bajo juramento.

La declaración se dio en un marco en el que el juez federal Julián Ercolini invalidó tres testimonios previos de mujeres que habían trabajado para la pareja presidencial en la Quinta de Olivos.

La decisión de la justicia, según argumentaron, fue por entender que se violó un pacto de confidencialidad luego de que éstas mujeres vayan previamente a una escribanía para exponer de manera particular.

la exposición duró alrededor de una hora, en la cual negó haber presenciado actos de violencia por parte del ex presidente.

A su vez, durante el trámite, la hicieron escuchar audios incorporados a la causa con discusiones entre la ex pareja. “Esta discusión no es normal, para mí es armado. Al doctor Alberto nunca lo vi en una situación así y a la señora Yáñez tampoco”, dijo al respecto.

Posteriormente, agregó la frase que culpabiliza a la IA. "No presencié nunca un tipo de discusión como la del audio. Nunca vi a Alberto tratar a nadie así. La opinión del audio es muy personal, me parece que es armado de una inteligencia artificial. No soy perito”, concluyó.