La Cámpora: “No nos podemos ir de algo que gestamos”

Por primera vez, desde que renunció a la presidencia del bloque legislativo por rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Máximo se expresó públicamente. Se quejó de haber tenido a todos los medios de comunicación en contra y sentenció que “uno elige, los estudios de televisión o la calle”. Estuvo acompañado no solamente por referentes de La Cámpora. En las primeras hileras estuvieron, entre otros, “Wado” de Pedro, Andrés “Cuervo” Larroque y también Axel Kicillof y Martín Insaurralde, entre otros.

“Cuando nosotros le decíamos a la sociedad argentina que había que soportar y había que bancársela con los fondos buitre para que no ingresaran a la Argentina era porque no queríamos que pasara lo que estábamos viviendo hoy y lo dijimos en todos los idiomas posibles. Claramente nosotros no manejamos los canales de televisión y ustedes habrán visto estos últimos 50 días que se dedicaron a criticar nuestra postura frente al Fondo Monetario”, explicó el diputado.

Subido al camión, desde donde se realizó la transmisión de la marcha para los canales de la agrupación, el titular del PJ bonaerense se refirió a que “lo que tenemos que entender es que cuando la gente es parte de un gobierno, lo banca, lo malo es menos malo y lo bueno es más bueno. Es con la gente adentro”, agregó.

“Esto es llevar la marcha del 24 de Marzo a toda la ciudad de Buenos Aires, que sabemos que es una ciudad que a veces tiene tendencia a votar a aquellos que quieren ocultar lo que hizo la dictadura o que te discuten el número de compañeros detenidos desaparecidos o que directamente reivindican el accionar de la dictadura. Entonces, que la ciudad de Buenos Aires aunque vote como vote no pierda la sensibilidad y la humanidad, después lo que quieran, pero hay cosas que no se pueden negar...”, aseguró Máximo.

“Me emociona el convencimiento de querer un país mejor cuando todos te dicen que tenés que bajar los brazos porque todo es una mierda y si todo es una mierda, vamos a pelear para que deje de serlo. No podemos compadecernos de nosotros mismos. Tenemos que salir adelante y superarnos, la autocompasión es el peor de los caminos, nosotros queremos transformar la realidad”, agregó ante los jóvenes que conducían la trasmisión.

En la jornada, fue Andrés “Cuervo” Larroque, quien aportó presiciones sobre la situación interna del Frente de Todos, ante las radios.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense dijo que estaba “trabajando” para saldar la grieta interna y descartó una fractura formal, sosteniendo: “No nos podemos ir de algo que gestamos”.

“Mas allá de la unidad, que todos deseamos, tenemos que encontrar un sentido para resolver los problemas de la sociedad”, aseguró el camporista y recordó que Alberto Fernández “llegó a ese lugar a través de una coalición” y recordó que previamente había sido “jefe de campaña de un espacio que sacó el 4% de los votos en 2017” .

Cristina en redes

La marcha de La Cámpora comenzó cerca del mediodía, con militantes propios y de agrupaciones como Patria Grande, Peronismo Militante, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, Fecopba, el Frente Peronista Descamisados y la agrupación Martín Fierro entre otras, que partieron cantando: “Esa deuda que dejaron / no la vamos a pagar / con el hambre de la gente / no se jode nunca más...”.

Cristina de Kirchner, en la jornada, se expresó por Twitter: “En otro aniversario del #24DeMarzo miles de compañeros y compañeras ya marchan desde la Ex Esma a Plaza de Mayo para volver a abrazarse con Madres y Abuelas. Todos y todas por #MemoriaVerdadYJusticia”, publicó la Vicepresidenta en su cuenta de la red social y acompañó el mensaje con fotos de las multitudinarias columnas.