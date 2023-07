La CGT apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta y lo tildó de hacer "capitalismo salvaje"

El consejo directivo de la CGT repudió este lunes las afirmaciones del precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Horacio Rodríguez Larreta , quien dijo que "la educación no puede parar" , y aseguró que el movimiento obrero organizado y la central obrera en su conjunto lucharán "contra el capitalismo salvaje" del jefe de Gobierno porteño.

Un documento firmado por la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT en representación de la conducción nacional, a cargo de Sergio Romero, titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), repudió esas declaraciones de Rodríguez Larreta, quien bajo el lema "la educación no puede parar" dijo que "docente que para no cobra" y propuso un bono de $60.000 a quienes no se hayan adherido al paro de Ademys de este lunes en la Ciudad.