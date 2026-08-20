La CGT levanta la bandera de los endeudados y busca marcar la agenda para el 2027 Por Gonzalo Magliano + Agregar ámbito en









Control de tasas, refinanciamiento de deudas y preocupación por las Pymes son los ejes del petitorio presentado a Luis Caputo. Su contenido también está dirigido al resto de la oposición.

El triunvirato cegetista exige regulación de las tasas y refinanciamiento para familias y Pymes. CGT

La marcha por los endeudados que encabezó la CGT no sólo tocó la puerta del ministro de Economía, Luis Caputo. El petitorio que entregaron los sindicatos exige tres medidas que pueden leerse como el primer esbozo del programa político que está elaborando la central obrera para el 2027. Piden un rol más activo del BCRA en el control de tasas y políticas para reactivar el consumo. Un mensaje que no entra en el decálogo libertario, pero encaja bien en la oposición.

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“No se trata de golpear la puerta y esperar que te la abran, hay que patearla y entrar”, dijo en los últimos días Jorge Sola, cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT). El mensaje estaba dirigido especialmente al peronismo que suele llamar a los sindicatos cuando está en la oposición, pero no le ofrece una silla para decidir candidaturas ni programas. En Azopardo 802 buscan que no vuelva a pasar en 2027.

Sin diálogo con el Gobierno, en la CGT apuestan a un cambio político el año que viene. El 7 de julio anunciaron un plan de lucha que incluiría movilizaciones con distintos sectores afectados por las políticas libertarias y la elaboración de un programa político propio. La marcha por los endeudados fue, hasta ahora, el punto más alto de esa estrategia. Lograron encabezar el reclamo y encolumnar detrás suyo a un gran número de organizaciones sociales y políticas, incluso de la izquierda.

La CGT junto a las CTA Autónoma y de los Trabajadores y la UTEP presentaron un petitorio al ministro de Economía Luis Caputo. No hay expectativas de una respuesta. CGT El petitorio de los sindicatos El petitorio que presentaron los sindicatos se expone algunos de los lineamientos económicos que exigen. Reconocen que el Gobierno logró un equilibrio macroeconómico, pero advierten sus limitaciones. El crecimiento de la mora es una de sus consecuencias y sus efectos, advierten, están perjudicando al resto de la economía.

"Cuando una familia deja de poder pagar una tarjeta de crédito o un préstamo, deja de consumir. Cuando una empresa no puede financiar su capital de trabajo, reduce su actividad. Y cuando cae el consumo y cae la producción, también se resiente el empleo", señala la CGT en el petitorio.

Esta mirada sobre la economía se está trabajando en Azopardo para elaborar un programa político más extenso y abarcativo, donde el Estado tenga un rol preponderante para estimular la sinergia entre capital y trabajo para lograr crecimiento y bienestar social. Morosidad récord: qué medidas exigen los sindicatos El petitorio plantea una mirada sobre la economía distinta a la del Gobierno. El Estado no pensar sólo en el sistema financiero y el equilibrio fiscal. "La discusión es todavía más profunda. Una economía no se recupera solamente cuidando el sistema financiero. Se recupera cuando los trabajadores tienen ingresos que les permitan consumir, cuando las empresas tienen mercado y actividad para producir y cuando esa producción genera trabajo", señalan. Al final, plantean tres exigencias al Gobierno: Que el BCRA cumpla regule la tasa de interés aplicable a préstamos bancarios, las aplicaciones financieras, billeteras virtuales y todo medio susceptible de endeudamiento con personas físicas. Actuar sobre el endeudamiento de las Pymes. De seguir creciendo puede comprometer su capital de trabajo y amenazar con la continuidad de su actividad poniendo en juego las fuentes de trabajo. La puesta en marcha de un programa de refinanciación de deudas que atienda el alarmante nivel de morosidad.

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