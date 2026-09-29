¿Paro o movilización antes de la llegada León XIV? La CGT se reúne y analiza medidas Por Gonzalo Magliano + Agregar ámbito en









La situación económica empuja a los gremios a retomar las acciones de fuerza. Algunos prefieren esperar y concentrarse en la visita del Santo Padre. Otros creen que es el momento ideal. Discutirán que harán el 17 de octubre.

La reunión será en la sede de UOCRA, del líder Gerardo Martínez.

Los números negativos en economía y pobreza envalentonaron a la oposición. Perciben que el clima social está cambiando y que la figura del presidente Javier Milei se desgasta. La CGT también lo percibe y analiza retomar las medidas de fuerzas, incluso antes de la llegada a la Argentina del papa León XIV. Veinte gremios se reunirán este martes a las 16 en la sede de la UOCRA y discutirán un panorama social y económico que describen como dramático. No descartan ninguna acción. Algunos presionan por un paro general, otros prefieren una marcha para octubre. En el medio, deben definir que harán en una fecha importante: el 17 de octubre.

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La Confederación General del Trabajo (CGT) estuvo activa en las últimas semanas, a pesar de no ocupar la calle, uno de sus territorios naturales. Su mayor logro fue conseguir un hueco en la apretada agenda papal de noviembre. El lunes 9 tendrán un encuentro con León XIV en el marco de un evento sobre el Mundo del Trabajo en la UCA. Es la coronación de una gestión diplomática que incluyó el 12 de septiembre una visita al Vaticano donde Cristian Jerónimo (vidrios) y Gerardo Martínez (UOCRA) vieron al Sumo Pontífice, se estrecharon las manos y le llevaron un informe crítico de Argentina.

Martínez es señalado como el gran gestor de ese vínculo con el Vaticano. Es el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, una especie de canciller obrero y un habitué de las reuniones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra. Tal vez por este logro la mesa chica se reúna en la sede de los trabajadores de la construcción, en Av. Belgrano 1870, en el centro porteño.

En el último tiempo, el mayor logro de la CGT fue conseguir un hueco en la apretada agenda papal de noviembre. CGT Marcha, paro y 17 de octubre En la reunión analizarán el plan de lucha "a la francesa" contra las políticas del Gobierno que anunciaron en julio pasado. En vez de convocar a un nuevo paro nacional, prefirieron llevarle adelante medidas escalonadas, quizás más pequeñas pero que permitan sostener el conflicto en el tiempo. Desde entonces, hicieron tres marchas con las dos CTA, históricamente disidentes de la CGT pero hoy unidos por Milei, y los movimientos sociales. Había programada una cuarta para el Día de la Industria, pero por diferencias entre las centrales se canceló.

Después de un mes lejos de la calle, hay sectores que presionan con volver. Si no es una propia, al menos proponen acompañar con una importante columna la cuarta marcha universitaria del 15 de octubre. Otros piden un paro nacional para antes de la visita del Papa; acción que hoy no tiene consenso. También falta definir qué hará la CGT para el 17 de octubre, fecha fundacional del peronismo. Hace un tiempo circuló la idea de una llenar una cancha de fútbol para mostrar fuerza, pero eso mismo planea el gobernador bonaerense Axel Kicillof y muchos sindicatos prefieren ir allí. Según fuentes sindicales, hay pocas chances de una conmemoración cegetista.

La última movilización de la CGT fue el 20 de agosto hacia el Ministerio de Economía. Llevaron la bandera de las familias endeudadas y entregaron un petitorio para Luis Caputo. Dentro de Azopardo valoraron positivamente la repercusión y creen que ayudó a instalarlo en la agenda pública. Desde entonces, tienen guardados los bombos y las banderas. Ha pasado un mes desde entonces, y dentro y fuera de la CGT están presionando para volver a la acción directa y aprovechar el mal momento del Gobierno. Hace dos semanas tuvieron una reunión con las dos CTA para evaluar el plan de lucha "a la francesa" y la visita del papa León XIV. Existe la posibilidad no que prefieran no mover las olas antes para no poner en riesgo la cita con el Santo Padre.

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