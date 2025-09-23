La Corte Suprema ratificó la prisión de José Alperovich, condenado a 16 años por abuso sexual







El máximo tribunal desestimó los argumentos de la defensa, que había apelado por una supuesta vulneración de la presunción de inocencia.

Alperovich fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual agravado. @TucumanD

La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso extraordinario interpuesto por la defensa de José Alperovich y ratificó la decisión de mantener la prisión del exgobernador de Tucumán, quien fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual agravado.

El máximo tribunal, con la postura unánime de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró inadmisible el planteo de la defensa, dejando firme la resolución de tribunales anteriores que ya habían rechazado su excarcelación. Con esta medida, se confirma la vigencia de la sentencia que establece su encarcelamiento.

La condena a José Alperovich En junio de 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29, presidido por el juez Ramos Padilla, había condenado a Alperovich a una pena de 16 años de prisión por tres hechos de abuso sexual simple y seis de abuso sexual agravado, cometidos entre 2017 y 2018.

Las víctimas fueron una sobrina del exmandatario y una joven que formaba parte de su equipo en la campaña electoral. En el mismo fallo, el tribunal dispuso su detención inmediata.

La fiscalía había señalado que Alperovich poseía "sobrados medios económicos y relaciones de poder" que aumentaban el riesgo de fuga, mientras que los jueces destacaron las "pruebas sólidas, precisas y concordantes" que surgieron durante el juicio.

A pesar de los intentos de la defensa de apelar, argumentando que se vulneraba la presunción de inocencia y que no existía riesgo procesal, tanto la Cámara de Casación como la Corte Suprema desestimaron los planteos. La denuncia, que derivó en el proceso judicial, fue presentada por la víctima en 2019. La joven, 35 años menor que Alperovich, relató los abusos ocurridos tanto en Tucumán como en un departamento de Puerto Madero. Según su versión, el exsenador aprovechó su relación de poder, autoridad y dependencia laboral para consumar los abusos.