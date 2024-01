La directora de The Wall Street Journal que entrevistó a Javier Milei lo tildó de "populista"

Emma Tucker, directora de The Wall Street Journal, reflexionó sobre la entrevista que le realizó al Presidente argentino. Y lo comparó con Donald Trump.

La directora de The Wall Street Journal , el prestigioso diario financiero de Estados Unidos, Emma Tucker, habló sobre las sensaciones que le dejó la entrevista que le realizó días atrás al presidente Javier Milei y no dudó en calificar al mandatario argentino como “populista”.

Al referirse puntualmente a la entrevista dijo que lo notó “muy reservado, un poco frío” y señaló que "tenía su guion y se apegó a él”. “No estaba muy relajado", remarcó.

Javier Milei habló sobre las privatizaciones durante la entrevista con The Wall Street Journal.

El miedo a la motosierra de Milei y la relación con Trump y Boris Johnson

Por otro lado, comentó cuál fue la reacción cuando contó qué viajaría a la Argentina para concretar una entrevista con el presidente Milei. "Cuando decía que iba a ir a la Argentina a entrevistar al nuevo presidente, los no argentinos me decían dos cosas. Espero que no utilice su motosierra y la segunda, hablaban del pelo", dijo.

Según la periodista, el “pelo” de Milei es parte de su postura política, y lo comparó con lo que ocurre con la imagen de Donald Trump y Boris Johnson, exprimer ministro de Gran Bretaña.

Sin embargo, aclaró que cuando comentó con otros argentinos sobre su entrevista con Milei la reacción fue otra. "La gente de la Argentina o amigos de América Latina se interesan más en lo que va a hacer con la economía argentina", dijo.

Sobre el final consideró que para ver los efectos del plan del Gobierno actual habrá que esperar unos meses y afirmó: “La entrevista que le hice sería más interesante en seis meses cuando tengamos evidencia o señales de que el plan está funcionando”.

Qué dijo Milei en la entrevista con The Wall Street Journal

El presidente Javier Milei habló del avance de las medidas económicas en lo que va de su mandato y resaltó que en el Gobierno "estamos sorprendidos por la velocidad con la que estamos alcanzando resultados". En una entrevista publicada este domingo, el Jefe de Estado insistió con la dolarización de la economía, defendió las privatizaciones y celebró los datos de inflación, tras el último número de diciembre.

En el inicio de la nota y consultado sobre cuánto tiempo cree que el pueblo argentino puede esperar ver señales de que su plan está funcionando, Milei respondió: "Entiende que este proceso puede durar cerca de dos años y es cierto que hay una luz de alerta que dice que es difícil aguantar más de un año".

"La verdad es que cuando nosotros empezamos a ver la forma en la cual están corriendo los datos y cómo se está moviendo la inflación, nosotros mismos estamos sorprendidos por la velocidad con la que estamos alcanzando resultados", agregó.

Asimismo, dijo que "es cierto que nosotros necesitaríamos inversiones porque una de las cosas que sucede es que, cuando hacés un ajuste fiscal, aumentás el ahorro. Si ese ahorro no tiene una contrapartida de inversión, aparece la caída de la actividad económica, la caída del empleo y la caída de los salarios reales".

Consultado sobre su plan de privatizaciones, el Presidente dijo que lo hará "todo lo rápido que se pueda".

"Todo lo que pueda vender de empresas del Estado lo voy a hacer a la máxima brevedad. Pero hay restricciones institucionales", aclaró, y al ser consultado por sectores, remarcó: "Todo lo que pueda privatizar lo vamos a privatizar. No es una cuestión de nombres, sino de una restricción técnica en términos de tiempo".