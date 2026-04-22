Fentanilo contaminado: el dueño de laboratorios implicados declara este jueves ante la Justicia

Se trata de Ariel García Furfaro, de HLB Pharma y Ramallo S.A., y la directora técnica del segundo, Carolina Ansaldi, prestarán declaración indagatoria en la causa que investiga las 111 muertes.

El empresario Ariel García Furfaro , dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., declarará este jueves en la causa que investiga las 111 muertes causadas por el fentanilo contaminado . A su vez, la directora técnica de Ramallo, Carolina Ansaldi, también prestará declaración indagatoria ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak.

En primera instancia, las declaraciones habían sido postergadas tras los pedidos de las defensas. Mientras tanto, el gerente Victoria García y el exjefe de producción de soluciones parentales de pequeño volumen, Eduardo Darchuk, se negaron a declarar.

Por su parte, José Antonio Maiorano , técnico del laboratorio HLB Pharma; Nilda Furfaro , accionista y vicepresidenta de HLB Pharma; Wilson Daniel Pons , jefe de Control de Calidad de Laboratorios Ramallo; Adriana Iudica , jefa de Control Microbiológico de Laboratorios Ramallo; y Rocío del Cielo Garay , supervisora de Fisicoquímica en Control de Calidad, prestaron testimonio el lunes.

Asimismo, este martes fue el turno de Javier Martín Tchukrán , director de Manufactura de HLB Pharma; Edgardo Gerardo , perteneciente a la cadena de producción; Antonio Sclafani , gerente de Producción y Mantenimiento de Laboratorios Ramallo; Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar , jefa de Garantía de Calidad; y Diego Hernán García , hermano de Ariel, quien se encargaba de las plantas y era quien daba órdenes de producción.

Fentanilo Contaminado: Amplían Casos y Procesados

A poco de que se cumpla un año del comienzo de la causa, el juez Kreplak ordenó nuevas declaraciones con el objetivo de sumar más casos contra los 14 procesados, ya que en primera instancia fueron acusados de tan solo la muerte de 20 pacientes, mientras que ahora son cerca de 111 los casos registrados tras las pericias.

El origen del brote

La causa se inició en el Hospital Italiano de La Plata, donde se detectaron las primeras muertes y una anomalía microbiológica en pacientes internados. Con el correr de las semanas, los estudios descartaron fallas en insumos o procedimientos médicos.

El punto en común apareció luego: todos los pacientes afectados habían recibido fentanilo producido por HLB Pharma y Ramallo. Ese hallazgo permitió confirmar una alerta sanitaria de alcance nacional, que también registró fallecimientos en centros de salud de Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires.