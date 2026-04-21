La Iglesia volvió a alertar al Gobierno por el narcotráfico y advirtió: "Cuidado con que el Estado se retire de los barrios" + Seguir en









El arzobispo García Cuerva alarmó sobre la presencia de la violencia y el tráfico de armas en los barrios. “Es necesario un Estado inteligente que trabaje con las organizaciones intermedias y cerca de los vulnerables”, remarcó.

“No es por este Gobierno o el anterior, siempre fue la misma tesitura: estar siempre al lado de los que más sufren", arrojó García Cuerva.

La Iglesia volvió a alertar por el avance del narcotráfico en los sectores más vulnerables del país y por la situación de crisis. En esa línea, el monseñor y arzobispo de Buenos Aires Jorge García Cuerva le dedicó un mensaje al Gobierno en el que le pidió "cuidado de que el Estado se retire de los barrios”.

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En declaraciones radiales, García Cuerva señaló: “No estamos pasando un buen momento hace muchísimo tiempo y claramente la Iglesia viene alertando sobre la situación de los discapacitados, de los jubilados. Hay documentos muy claros de la Conferencia Episcopal sobre el tema y queremos estar al lado de los más pobres y de los que más sufren”, aseguró.

La Iglesia volvió a alertar al Gobierno por el avance del narcotráfico De igual manera, sostuvo que esta situación “siempre fue así” más allá de los gobiernos. “No es por este gobierno o el anterior, siempre fue la misma tesitura: estar siempre al lado de los que más sufren, de los que la están pasando mal”, insistió.

Consultado acerca de si considera que la gestión de Javier Milei es particularmente menos comprometida con las causas sociales, García Cuerva evitó responder en su diálogo con Radio La Red. “Me reservo la opinión, pero sí alertamos: cuidado con que el Estado se retire de acompañar a los más vulnerables porque para muchos la presencia del Estado es todavía garantía de acceder a derechos sociales”, subrayó.

Arzobispo de Buenos Aires.jpg "Cuidado con que el Estado se retire de acompañar a los más vulnerables porque para muchos la presencia del Estado es garantía de derechos sociales”, subrayó el Arzobispo. Acerca de esta situación, añadió que "cuando hablamos en los barrios más pobres del retiro del Estado, es necesario saber que eso no es que significa que no pase nada sino que representa que avance el narcotráfico, la violencia, el tráfico de armas, que avancen propuestas facilistas para los jóvenes”. “Es necesario un Estado inteligente que trabaje con las organizaciones intermedias y fundamentalmente cerca de los vulnerables”, remarcó.

El Gobierno expone su fractura en la misa por el papa Francisco: expectativa por el cruce Manuel Adorni-Victoria Villarruel La vicepresidenta, Victoria Villarruel, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se cruzarán este martes de la misa central en Luján para conmemorar el primer aniversario de la muerte del papa Francisco, en una jornada que incluirá actos, caravanas y celebraciones religiosas en distintos puntos del país y que tendrá a la Iglesia Católica como principal organizadora. La ceremonia principal se realizará en la Basílica de Luján, donde las autoridades eclesiásticas recordarán al sumo pontífice con una misa encabezada por Marcelo Colombo, máxima autoridad de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), según confirmó la agencia Noticias Argentinas. Bajo el lema “memoria agradecida” y “compromiso misionero”, el acto contará con representación del Poder Ejecutivo a través de la vicepresidenta Victoria Villarruel y del secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo, quien asumió el cargo en enero tras reemplazar a Nahuel Sotelo.