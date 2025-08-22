Oficial: el Gobierno pasó a disponibilidad del personal de INTA, INASE e INV tras la reestructuración de los organismos







A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, se estableció que los trabajadores de planta permanente con estabilidad adquirida de los tres institutos quedarán en situación de disponibilidad por un plazo de hasta 12 meses, en el marco de las recientes transformaciones dispuestas por decreto.



Como adelantó Ámbito, el Ministerio de Economía oficializó este viernes la resolución 1240/2025 mediante la cual se establece la situación de disponibilidad del personal de planta permanente con estabilidad adquirida perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

La medida se dicta como consecuencia de la disolución del INASE, la transformación del INV en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y el cambio de estatus del INTA, que dejó de ser un organismo descentralizado para convertirse en uno desconcentrado bajo la órbita de esa Secretaría.

De acuerdo con la normativa, el personal alcanzado será notificado de manera individual y permanecerá en situación de disponibilidad por reestructuraciones hasta por 12 meses.

Además, la resolución limita toda licencia sin goce de haberes, comisión de servicios, adscripción o asignación transitoria de funciones previamente otorgada al personal de los tres institutos, a partir del dictado de la medida.

El Ministerio de Economía comunicó la decisión a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, en línea con el procedimiento vigente.

La resolución, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, entró en vigencia desde el 21 de agosto y establece que los anexos con el detalle del personal alcanzado pueden consultarse en la edición web del Boletín Oficial.