La Libertad Avanza ahora contra el INCAA: "Lo vamos a cerrar"

Luego de que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) lanzara un concurso para ocupar 108 cargos vacantes en su planta permanente, el candidato a Jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra , aseguró: "No pasa nada, vamos a cerrar el INCAA"

"El segundo motivo por el que lo vamos a cerrar es que genera déficit. Si genera déficit, es porque vos no generas un producto apetecible para el mercado. En condiciones normales no deberías existir, tendrías que quebrar. Y si no quiebra, es porque justamente está financiada por un subsidio, por eso de alguna manera alguien lo tiene que pagar", completó Milei.