La organización TEA Activa cruzó a Sebastián Pareja tras sus dichos sobre las personas con discapacidad

El funcionario de La Libertad Avanza tuvo un comentario desafortunado durante una entrevista televisiva. El hecho tuvo lugar en medio del escándalo por presuntas coimas en ANDIS.

La organización TEA Activa repudió los comentarios de Sebastián Pareja durante una entrevista televisiva, en donde acusó de "energúmenos y discapacitados" a los agresores de Javier Milei durante la caravana en Lomas de Zamora . Los dichos tuvieron lugar en pleno escándalo por los presuntos pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) .

En referencia a los atacantes y al control policial, el presidente de La Libertad Avanza en PBA manifestó: "Hubo un tercer cordón que tiene que ver con la cuestión local y tuvo que estar controlando a estos energúmenos, que son tipos discapacitados que están fuera de la lógica que podemos entender todos".

La polémica frase también ocurre en medio de las acusaciones por irregularidades en las auditorías de las pensiones por invalidez.

La organización cuyo fin es instalar en la agenda pública la problemática del autismo de manera definitiva, cruzó duramente a Pareja y apuntó contra lo que dijo.

En ese sentido, en un comunicado publicado en sus redes sociales, afirmó: "Sebastián Pareja, importante dirigente político, utilizó la discapacidad como insulto ".

Sebastián Pareja discapacitados El video que acompaña el repudio a los dichos de Sebastián Pareja.

"Si bien en TEActiva le damos más importancia a los hechos que a las palabras, consideramos que c uando uno se expresa debe hacerlo dentro de un marco de RESPETO", enfatizó.

Luego insistió: "RESPETO que es imprescindible a la hora de convivir. RESPETO que para un importante dirigente debería ser una obligación. Le recomendamos al señor Pareja que se interiorice un poco sobre discapacidad, nuestros duelos, nuestras luchas, nuestra visión de familia y nuestros objetivos de vida. Le servirá como dirigente, como persona y -sobre todo- le ayudará a encontrar un propósito".

"Si la dirigencia argentina tomara los modelos de la discapacidad (priorizar al otro, trabajar en equipo y con empatía, fijar metas de largo plazo, etc.) nuestro país no tendría ninguno de los problemas que tiene", sentenció.

Los audios sobre las pensiones por discapacidad

En uno de los audios, Spagnuolo relató un episodio con funcionarios del Ministerio de Desregulación: “Hace poquito yo saqué una resolución, que la saqué yo de la ANDIS. Ni se la mostré a Sturzenegger ni nada. Una resolución que le quitaba vencimientos a algunos CUD (Certificados Únicos de Discapacidad) que, nada, a vos te falta un brazo, ese CUD no tiene vencimiento. Y Sturzenegger lo publicó como si hubiese sido una resolución de ellos. ¿Pero entendés? Es todo un desmadre que se te meten en cada... Se te meten en tu organismo. Sin estar intervenido, te intervienen”.

En otro pasaje, Spagnuolo reconstruyó una discusión con el propio ministro: “Le digo: ‘No, disculpame, a mí, vos me tenías que dar una mano’. Bajar de alta las pensiones es mi trabajo. No, no, disculpame, a mí personalmente. Federico me dijo: ‘Vos me ibas a dar una mano’. Decime si venís a darme una mano, si me venís a controlar, si me venís a decir cómo tengo que hacer mi trabajo”.

Luego, narró cómo terminó aquella charla sin llegar a acuerdos: “Pero, decime en cinco minutos y qué sé yo si puedo hacer esto, esto y esto: ‘Mirá, lo hablamos en otro momento, tengo gente’. Me tuvo cinco minutos más hablando sin llegar a la nada, a lo que le terminé diciendo: ‘Disculpame, te dije que hay gente que me está esperando acá, que yo terminé de hablar con vos para una reunión. ¿Lo podés entender eso?’”.