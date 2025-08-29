Escándalo por coimas: nuevos allanamientos en ANDIS y la droguería Suizo Argentina

La Justicia avanza en la investigación alrededor del presunto esquema de retornos que involucra a funcionarios sensibles del Gobierno. Las inspecciones buscan dar con más documentación.

La Justicia avanza con más allanamientos en el marco de la causa por las presuntas coimas en ANDIS.

La Justicia ordenó una nueva ronda de allanamientos en todas las sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y de la droguería Suizo Argentina en el marco de la causa que investiga las presunta coimas cobradas por funcionarios del Gobierno, que se dieron a conocer a raíz de unos audios filtrados del extitular de la agencia, Diego Spagnuolo. Por otro lado, el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi dispusieron el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Spagnuolo y de los directivos de empresa farmacéutica.

Estos es la segunda tanda de allanamientos que dictamina la Justicia , desde que se conocieran los audios la semana pasada. Ayer, el extitular de ANDIS presentó ante las autoridades el nombre de los dos abogados que llevarán adelante su caso: Juan Aráoz de la Madrid e Ignacio Rada Schultze.

Casanello ordenó los nuevos procedimientos con el objetivo de encontrar documentación de interés para la causa que lleva adelante. Los allanamientos son llevados adelante por el personal del Departamento de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad.

En detalle, entre las direcciones allanadas se encuentran las sedes de ANDIS ubicadas en la calle Hipólito Irigoyen y en la calle Rivadavia. El operativo restante se realiza en la droguería Suizo Argentina.

La semana pasada, en el comienzo de la investigación, fueron requisadas las viviendas de Spagnuolo, de Emmanuel y Jonathan Kovalivker, hermanos y dueños de la Suizo Argentina, y de Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS. Durante el procedimiento se secuestraron celulares, computadoras y documentación

En uno de ellos, encontraron a uno de los hermanos Kovalivker, Emmanuel, cuando intentaba irse de su casa en Nordelta, en su auto, dentro del cual había varios sobres con u$s266.000 y $7.000.000. Allí se le secuestró su teléfono y su pasaporte.

A pesar de avanzar rápidamente en la investigación, las autoridades se encontraron con las primeras dificultades: la empresa israelí Cellebrite - que colabora en el peritaje de los dispositivos - informó en un oficio que no tiene la tecnología para acceder a ese celular de marca Samsung de última generación perteneciente a Emmanuel.

Una empresa israelí informó que por ahora no podrá acceder al teléfono de Emmanuel Kovalivker

La investigación judicial sobre los movimientos financieros y bancarios de Spagnuolo avanza en el marco de la causa que se inició tras la difusión de audios vinculados a presuntos retornos en la adquisición de medicamentos.

El magistrado Casanello, junto con el fiscal Picardi, resolvieron levantar el secreto fiscal y bancario de Spagnuolo y de los responsables de la droguería Suizo Argentina señalados en el expediente.

Jonathan Kovalivker

Con esta decisión, tomada en las últimas horas, la justicia podrá acceder a datos tributarios y financieros que forman parte del caso, donde se investiga una presunta red de corrupción en la que aparecen mencionados Karina Milei y su colaborador Eduardo “Lule” Menem.