De Pedro y Ziliotto firmaron convenio para la consolidación de un polo tecnológico en General Pico

Según se anunció, se trata de un espacio para incentivar el intercambio de conocimientos y prácticas entre distintos ámbitos (privado, público, educativo, profesional) en donde también se instalarán laboratorios y centros de investigación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).

Participaron de la recorrida y el acto de firma, el ministro de Economía, Marín Guzmán; la titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta; la secretaria de Provincias, Silvina Batakis; la presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Ana María Franchi; y el asesor del Ministerio del Interior, Marcelo Leiras.

Martín Guzmán

"Llevamos muchísimos años con un discurso federal pero la Argentina se sigue concentrando cada día más", dijo de Pedro en el acto en la Capital Alterna de La Pampa, y remarcó que "el desafío es acordar un Plan de Desarrollo Federal que siente las bases para potenciar la matriz productiva de cada una de las provincias". "El federalismo tiene que ver con la igualdad de oportunidades y con lo que nuestro Presidente (Alberto Fernández) siempre plantea: que cada argentino y argentina pueda vivir, pueda desarrollarse y pueda ser feliz en el lugar donde nació o donde eligió vivir", completó el ministro.

De Pedro destacó que La Pampa "es una provincia que tiene un modelo productivo, que tiene un proyecto político que planifica, que encontró una manera inteligente de respetar cada una de las visiones y trabajar en un objetivo común" y subrayó que esa provincia "tiene una dirigencia que supo mantener políticas públicas de largo plazo y eso se ve en los índices socioeconómicos" y felicitó al gobernador y a la intendenta Fernanda Alonso "por ser parte esa dirigencia".

El ministro indicó también que "otro de los desafíos para poder potenciar esta Argentina federal fue llevar al Congreso el proyecto de Capitales Alternas, que permite a ciudades como Pico, ciudades industriales, pujantes, que tienen institutos de formación, universidades, que tienen un sector comercial con visión de futuro, ser por lo menos en lo conceptual capital de la República Argentina".

"No puede ser que las empresas que producen petróleo en el sur argentino tenga su sede en la Ciudad de Buenos Aires y tributen allí más de 8.000 millones de pesos de Ingresos Brutos, cuando el petróleo, el trabajo y la producción están en la Patagonia y también en el comienzo de la Patagonia, que es esta hermosa provincia. Con lo cual, los invito también a discutir, a pensar un federalismo en serio", afirmó de Pedro.

Por su parte, Ziliotto señaló que el Gobiernal nacional "ya ha dado muestras de lo que significa el Interior del país" al resaltar haber "perdido la cuenta" de "la cantidad de veces que ministros, secretarios de Estado y el propio Presidente han visitado la provincia". Según el gobernador "aquella utopía que era una propuesta electoral de establecer una agenda federal con igualdad de oportunidades en todos los rincones de la Argentina es una realidad". "No me equivoco si todos los pampeanos nos sentimos muchos más argentinos que antes. Hemos vivido épocas duras en donde no éramos tenidos en cuenta", apuntó.

A su turno Alonso remarcó que es "muy gratificante cuando los esfuerzos y proyectos del territorio son acompañados por respuestas del Gobierno nacional y provincial" que comparten y respaldan una "visión de futuro". "Una visión federal de la política pública se consolida con hechos claros, con respaldo político e institucional a cada rincón de nuestro querido país y hoy, aquí, es un hecho", concluyó.

Guzman La Pampa Ministerio de Economía.