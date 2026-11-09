León XIV cerró su segunda jornada en Buenos Aires con una cena junto a los obispos argentinos.

El encuentro se realizó a las 19.45 en el Arzobispado porteño. El Pontífice salió al balcón del edificio para impartir una bendición a la multitud que lo aguardaba en Plaza de Mayo. Durante el lunes visitó Claypole, celebró una misa en Palermo y mantuvo reuniones con representantes del mundo del trabajo y distintas comunidades religiosas.

El papa León XIV cerró este lunes su segunda jornada de actividades en la Argentina con una cena junto a los obispos argentinos en el Arzobispado de Buenos Aires . El encuentro se realizó a las 19.45 y marcó el final de su agenda en la Ciudad, antes de emprender este martes un viaje a la provincia de Córdoba.

El Pontífice salió al balcón del Arzobispado para impartir una bendición a la multitud que lo aguardaba en Plaza de Mayo . De esta manera, mantuvo un último contacto con los fieles que se acercaron al centro porteño para acompañarlo durante su visita.

La jornada había incluido visitas institucionales, una celebración religiosa y encuentros con distintos sectores de la sociedad. Desde su paso por el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole hasta las reuniones con representantes del mundo del trabajo y de distintas tradiciones religiosas, el Papa dejó una serie de mensajes vinculados con la inclusión, la dignidad humana, la convivencia y la unidad.

La agenda comenzó a las 9.15 en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole , donde el Papa visitó al personal y a las personas asistidas por la institución. Fue recibido por el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, y el director del establecimiento, Jorge Silanes. Durante el encuentro escuchó los testimonios de dos residentes y participó de un momento de oración frente a la reliquia del corazón de San Luis Orione.

El encuentro se realizó a las 19.45 en el Arzobispado porteño. El Pontífice salió al balcón del edificio para impartir una bendición a la multitud que lo aguardaba en Plaza de Mayo.

En su mensaje, León XIV destacó la tarea de la institución y reivindicó la importancia de construir una sociedad que integre a las personas más vulnerables. "Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición", expresó ante los trabajadores, residentes, familiares y voluntarios presentes.

A las 11.30, el Pontífice encabezó una Santa Misa en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Durante la homilía, llamó a fortalecer a las familias argentinas y las definió como un pilar frente a las dificultades sociales. En ese sentido, mencionó problemáticas como la precariedad laboral, la violencia doméstica, las adicciones y las separaciones familiares. También pidió transmitir la fe a las nuevas generaciones.

Por la tarde, a las 16.10, León XIV retomó su agenda en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde mantuvo un encuentro con representantes del mundo del trabajo. La reunión contó con la participación de trabajadores, empresarios, dirigentes sindicales, integrantes de movimientos populares y miembros de la comunidad académica.

Durante su intervención, el Pontífice puso el foco en la dignidad humana y sostuvo que la economía debía estar al servicio de las personas. Además, advirtió sobre los desafíos que presentaban la inteligencia artificial y la automatización para el futuro del empleo. También reivindicó el papel de los sindicatos en la defensa de los trabajadores y la necesidad de evitar nuevas formas de exclusión laboral.

La agenda continuó a las 17.30 en el Palacio San Martín, donde León XIV se reunió con líderes de comunidades cristianas y representantes de distintas tradiciones religiosas. Allí destacó la importancia del diálogo interreligioso, el respeto por las diferencias y la convivencia entre las distintas expresiones de fe. En su discurso, señaló que las religiones debían contribuir a defender la dignidad humana, promover la libertad y ofrecer esperanza frente a los conflictos sociales.

La penúltima actividad del día tuvo lugar a las 18.45 en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad, donde el Papa encabezó la celebración de las Vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales. Durante la oración litúrgica, hizo referencia a las distintas expresiones de fe que caracterizan al país y destacó la importancia de preservar la unidad de la Iglesia. También recordó a referentes del episcopado argentino como Mamerto Esquiú, Enrique Angelelli y Eduardo Pironio.

Finalmente, León XIV compartió una cena con los obispos argentinos en el Arzobispado porteño, luego de saludar y bendecir a los fieles que se congregaron en Plaza de Mayo.

Cómo sigue la agenda del Papa León XIV

La actividad del martes comenzará temprano, con un vuelo hacia la provincia de Córdoba previsto para las 7.30. El Pontífice arribará a las 9 y, una hora más tarde, encabezará una Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Por la tarde, a las 15.15, mantendrá un encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Luego emprenderá el regreso a Buenos Aires en un vuelo previsto para las 16.55, con llegada estimada a las 18.10. La jornada concluirá a las 20.15 con una vigilia junto a los jóvenes en el Monumento de los Españoles.