México le concedió asilo diplomático a Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo que sobrevivió a un tiroteo + Agregar ámbito en









La abogada boliviana recibió tres disparos en agosto y acusó a su expareja de haber organizado el ataque. El Gobierno de Bolivia confirmó que le otorgará un salvoconducto para que pueda abandonar el país.

México le concedió asilo diplomático a Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo que sobrevivió a un tiroteo.

El Gobierno de México concedió asilo diplomático a la abogada boliviana Nadia Beller, expareja del consultor argentino Fernando Cerimedo, y solicitó un salvoconducto para que pueda abandonar Bolivia. El Ejecutivo de ese país anticipó este lunes que facilitará su salida, casi tres meses después del ataque armado que sufrió en Santa Cruz de la Sierra.

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La Cancillería boliviana informó que recibió el 4 de noviembre una comunicación oficial de la sede diplomática mexicana sobre la concesión del asilo y el pedido de salvoconducto. En un primer momento, aclaró que la solicitud se encontraba bajo evaluación y que todavía no había una respuesta formal del Estado.

Sin embargo, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró este lunes al medio Unitel que el Ejecutivo no pondrá objeciones y permitirá que Beller salga del territorio boliviano. "Sí, le vamos a otorgar el salvoconducto, a no ser que la señora (Beller) cambie de opinión", afirmó.

El funcionario también aclaró que la entrega del documento no interrumpirá la investigación sobre el atentado ni las actuaciones vinculadas con la abogada. "Pero esto no implica que nosotros dejemos de investigar cuál es el comportamiento de Nadia Beller", sostuvo Oviedo, quien precisó que ella no tiene procesos abiertos en su contra.

El episodio ocurrió el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, cuando Beller recibió tres disparos y sobrevivió al ataque. Desde el hospital, según su propio relato, acusó a Cerimedo de haber organizado el atentado para impedir que revelara supuestos vínculos de su expareja con sectores del poder político boliviano.

El episodio ocurrió el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, cuando Beller recibió tres disparos y sobrevivió al ataque. Desde el hospital, según su propio relato, acusó a Cerimedo de haber organizado el atentado. x Quién es Fernando Cerimedo, el consultor argentino cercano a Javier Milei Fernando Cerimedo es un empresario y consultor político argentino que ganó proyección regional por su trabajo en campañas digitales y estrategias de comunicación para dirigentes de derecha. Fue cofundador del portal La Derecha Diario y director de la agencia Numen, dedicada a la comunicación política en redes sociales. El consultor mantuvo un vínculo cercano con Javier Milei y participó en la estrategia digital de su campaña presidencial. También trabajó para Jair Bolsonaro en Brasil y, según contó en una entrevista en mayo de 2026, asesoró políticamente al actual presidente boliviano, Rodrigo Paz, durante su carrera electoral. Cerimedo fue detenido el 18 de agosto en el aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz, tras el ataque contra Beller. Posteriormente, recibió medidas de prisión preventiva en expedientes por presunta tentativa de femicidio y enriquecimiento ilícito, por lo que fue trasladado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

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